Житель Кривого Рогу організував підпільне виробництво низькоякісного пального [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині викрили підпільне виробництво низькоякісного пального. Незаконний бізнес організував житель Кривого Рогу з кількома спільниками.
Вони закуповували сировину на Івано-Франківщині, потім додавали до неї хімічні сполуки й продавали як бензин різних марок через мережу АЗС.
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