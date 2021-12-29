Під час обшуку мінізаводу правоохоронці вилучили 130 тисяч літрів пального

На Дніпропетровщині викрили підпільне виробництво низькоякісного пального. Незаконний бізнес організував житель Кривого Рогу з кількома спільниками.

Вони закуповували сировину на Івано-Франківщині, потім додавали до неї хімічні сполуки й продавали як бензин різних марок через мережу АЗС.

Під час обшуку мінізаводу правоохоронці вилучили 130 тисяч літрів пального на три з половиною мільйони гривень. Усе майно арештували. Винуватцям готують підозру за двома статтями.