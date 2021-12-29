Новий рік в окопах - це коли замість святкових салютів лунають смертоносні вибухи

На фронті ворог знову порушив режим припинення вогню. Минулої доби неподалік Катеринівки противник бив зі стрілецької зброї та протитанкових гранатометів. Українські військові давали відсіч. Утрат серед наших армійців немає.

Що кажуть бійці з приводу обіцяного новорічного перемир'я? Знає - Ігор Левенок.

У нас зі святами нічого не міняється. На даний час люди всі в роботі й пильності...

Армійці кажуть - Новий рік в окопах - це коли замість святкових салютів лунають смертоносні вибухи, а замість вогнів гірлянд в повітрі світяться трасувальні кулі. Зазвичай так буває. Про чергові домовленості, щодо новорічного режиму тиші солдати чули, а от саму тишу послухати тут рідко вдається.

Ми також слідкуємо за новинами, але на собі ми не відчуваємо ніякого перемир'я.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

По правому і по лівому флангу дуже часто спостерігаються приходи мінометні, і також дуже часто по перехватах повідомляють, що працюють ДРГ і тому на свята ми маємо підвищити пильність.

Це зараз тут відносно тихо, але то, радше, впливає фактор погоди, кажуть бійці. На Донбасі хуртовини й заметілі. Пильнувати за ворогом треба в обидва ока.

Ігор Левенок, кореспондент:

Фактично, протягом останніх двох днів тут вже випала місячна норма снігу. Кучугури по коліна, видимість нульова. Солдати кажуть з одного боку це добре, адже за таких погодних умов ворог менше стріляє, втім є вірогідність підходу груп супротивника.

І бійці кажуть, святковий настрій - то для мирної України. Телефоном їх вітають родичі, друзі, знайомі. Не забувають волонтери… Це приємно.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Завдяки нашим волонтерам, родинам, які відсилають нам посилки й подарунки. Домашня атмосфера хоч якась чувствується. Бо ви бачили нашу ялинку. Всі в гарному настрої й готові захищати нашу країну до кінця.

Хлопці набралися позитиву, але тут не до веселощів. Ділянка фронту на неспокійній Світлодарській дузі. На позиції пам'ятні знаки про загиблих побратимів. І ворог нікуди не подівся.

Так, розслаблятися, а особливо на Новий рік взагалі не варто, тому що вони якраз іменно в такі святкові дні й проявляють активність…

А в Івана це вже не перший новий рік в окопах. Хоча, за фахом він магістр економіки. Боєць ніяковіє, але просить передати вітання своїй дівчині Христині.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України: