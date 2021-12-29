Щойно вдарили морози, в Україні почали десятками рахувати... потопельників. Люди масово виходять на кригу - хтось на риболовлю, а хтось просто заради розваги. Хоча лід ще дуже тонкий. Тож лише цього місяця 31 людина загинула на воді, з них троє - діти. Як запобігти страшним наслідкам такого відпочинку? Станіславу Кухарчуку розказали рятувальники.

Ось так, після одного удару лома, здавалося б, у доволі міцній кризі з'являється чималий отвір. Затятий рибалка Віктор сьогодні вийшов із сином на розвідку. Але через тонкий лід - не більше ніж п'ять сантиметрів завтовшки - далеко від берега не відходить.

Віктор, рибалка:

Ну пока страшно, ще пару днів і заморозе. Ну далеко не ходите? Ні… ні ми тільки ось перевірили й все - назад.

Та в деяких рибалок інстинкт самозбереження не спрацьовує. Цими вихідними в Черкасах уже затонула одна людина, двох встигли врятувати. Відзначились курсанти Інституту пожежної безпеки. Хлопці, ризикуючи власним життям, дістали з крижаної пастки двох екстремалів.

Пробували достати їх за допомогою палки, але так, як вони були дуже перемерзлі, то в нас це не вийшло. Тому ми вирішили повзком і подавати руку.

Від початку грудня на водоймах області вже затонуло четверо людей. Причиною всьому нестабільна погода - від заморозків до відлиги. Лід на річках та озерах ще не встиг схопитися, тому всюди з'являються так звані промоїни. Через підвищену небезпеку рятувальники змушені перейти на посилений режим роботи.

Ось так щодня надзвичайники патрулюють акваторію поблизу Черкас. Вона в області найнебезпечніша навіть під час сильних морозів, розповідають рятувальники.

Андрій Даник, начальник ГУ ДСНС у Черкаській області:

Акваторія Дніпра складна, тут багато течій. Тому лід, який здається доволі безпечним і має товщину 10-15 сантиметрів біля берега може бути зовсім іншим на бистрині - і це досить серйозна небезпека.

Та правилами безпеки рибалки часто нехтують. У крижаній воді незагартована людина може протриматись не більше ніж 15 хвилин. І це за умови, якщо на дно її не потягне вологий одяг. Рятувальники наполягають, щоб рибалки брали із собою хоча б страхувальний жилет.

Та навіть із таким засобом найближчі кілька днів радять взагалі не виходити на кригу. Через заметілі та поривчастий вітер видимість на Дніпрі стала майже нульовою, тому можна просто заблукати.