До 20-ти зросла кількість жертв повеней у Бразилії. Останні кілька тижнів країна потерпає від рясних злив. Напередодні в штаті Баїя прорвало кілька дамб.

Затопило 72 муніципалітети - там оголосили режим надзвичайного стану. В центрі стихії опинилися 15 мільйонів людей. Виїхати вчасно змогли не всі. Тепер вони відрізані від цивілізації.

А щоб усіх швидко евакуювати, бракує ресурсів. Влада країни назвала стихію найбільш руйнівною в історії регіону. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив МЗС Бразилії співчуття від імені України.