Від повеней у Бразилії загинули 20 людей [ Редактировать ]
До 20-ти зросла кількість жертв повеней у Бразилії. Останні кілька тижнів країна потерпає від рясних злив. Напередодні в штаті Баїя прорвало кілька дамб.
Затопило 72 муніципалітети - там оголосили режим надзвичайного стану. В центрі стихії опинилися 15 мільйонів людей. Виїхати вчасно змогли не всі. Тепер вони відрізані від цивілізації.
А щоб усіх швидко евакуювати, бракує ресурсів. Влада країни назвала стихію найбільш руйнівною в історії регіону. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив МЗС Бразилії співчуття від імені України.
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