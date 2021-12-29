Джо Байден не відкидає проведення розмови з Володимиром Путіним [ Редактировать ]
Джо Байден не відкидає розмови з Володимиром Путіним 10 січня. Того дня в американської та російської урядових делегацій заплановані переговори з приводу стягнення російських військ на кордоні з Україною.
Участь американського та російського лідерів не анонсували. Та напередодні журналісти побачили президента Сполучених Штатів під час прогулянки з дружиною Джилл і запитали про особисту зустріч з очільником Кремля найближчим часом. Байден відповів, цитую: "Побачимо".
У Держдепартаменті обіцяють невдовзі розповісти детальніше про плани контактів США з РФ у січні.
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Щоправда, на якому рівні може відбутися зустріч - президентів чи других осіб - наразі невідомо. А йтиметься там про напруження на українському кордоні.
Про це повідомляє агентство "Франс прес", посилаючись на власні джерела в Білому домі.
Цей тиждень можна назвати тижнем міжнародного телефонного права. Перший дзвінок на весь світ пролунав у вівторок у резиденції Путіна - на відеозв'язок вийшов Джо Байден.
Володимир Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів. Докладніше пообіцяв розповісти після особистої розмови з Байденом.