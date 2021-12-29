Від масштабних повеней потерпає Болівія. Внаслідок рясних злив одразу три річки вийшли з берегів. Затопило щонайменше 55 регіонів країни. Наразі відомо про 13 загиблих.

В епіцентрі лиха опинилися 8 тисяч сімей. Люди чекають порятунку. Та поки що вдалося вивезти у безпечні місця лише 48 людей. Влада Болівії підраховує збитки. Кажуть: 400 осель відновленню не підлягають. Також втрачені 3 тисячі гектарів посівів.

Хуан Карлос Кальвінонтез, міністр цивільної оборони Болівії: