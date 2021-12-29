Болівія потерпає від масштабних повеней [ Редактировать ]
Від масштабних повеней потерпає Болівія. Внаслідок рясних злив одразу три річки вийшли з берегів. Затопило щонайменше 55 регіонів країни. Наразі відомо про 13 загиблих.
В епіцентрі лиха опинилися 8 тисяч сімей. Люди чекають порятунку. Та поки що вдалося вивезти у безпечні місця лише 48 людей. Влада Болівії підраховує збитки. Кажуть: 400 осель відновленню не підлягають. Також втрачені 3 тисячі гектарів посівів.
Хуан Карлос Кальвінонтез, міністр цивільної оборони Болівії:
За нашими даними, знищені майже всі посіви в регіоні. Ми це зафіксували, коли облітали зону лиха. Всюди дуже багато води, є затоплені будівлі. Ми також втратили більшу частину врожаю, який там зберігався.
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