В зоопарку американського Далласа народилися рідкісні тигренята [ Редактировать ]
Рідкісні тигренята народилися в зоопарку американського Далласа. Звіринець показав кадри перших днів життя малечі. Це - дитинчата суматранського виду.
Поки за малятами цілодобово доглядають ветеринари. Щойно підростуть, їх повернуть мамі. У дикій природі лишилося близько 600 суматранських тигрів.
І кожне народження, хоч і в неволі, зоозахисники вважають колосальним успіхом.
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