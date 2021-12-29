В России допустили возвращение смертной казни [ Редактировать ]
В России возможно возвращение смертной казни. Об этом заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
Об этом сообщает Коммерсантъ.
Зорькин написал книгу "Конституционное правосудие: процедура и смысл", ее опубликовали на сайте суда. Автор книги утверждает, что не исключает возможности возвращения в России смертной казни.
По мнению Зоркина, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны.
"То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", - заявил Зоркин.
Ранее Евросоюз призвал Беларусь отменить смертную казнь.
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