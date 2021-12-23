В четверг, 23 декабря, Верхняя палата парламента Казахстана приняла закон о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросу отмены смертной казни. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки предлагали исключить смертную казнь из всех статей Уголовного кодекса республики.

Как стало известно, изменения в законодательство разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни. Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года.

Из Уголовного кодекса статья 47 "Смертная казнь" как исключительная мера наказания исключается полностью. Устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к смертной казни, которым после принятия настоящего закона исключительная мера наказания будет заменена лишением свободы в пределах санкции, по которой было осуждено лицо.

Таким образом, самым суровым наказанием в Уголовном кодексе Казахстана будет пожизненное лишение свободы.

Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности - права на жизнь.

Ранее Евросоюз призвал Беларусь отменить смертную казнь.

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