В Казахстане отменили смертную казнь [ Редактировать ]
В четверг, 23 декабря, Верхняя палата парламента Казахстана приняла закон о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросу отмены смертной казни. Об этом сообщает ТАСС.
Поправки предлагали исключить смертную казнь из всех статей Уголовного кодекса республики.
Как стало известно, изменения в законодательство разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни. Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года.
Из Уголовного кодекса статья 47 "Смертная казнь" как исключительная мера наказания исключается полностью. Устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к смертной казни, которым после принятия настоящего закона исключительная мера наказания будет заменена лишением свободы в пределах санкции, по которой было осуждено лицо.
Таким образом, самым суровым наказанием в Уголовном кодексе Казахстана будет пожизненное лишение свободы.
Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности - права на жизнь.
Ранее Евросоюз призвал Беларусь отменить смертную казнь.
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