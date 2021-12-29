Центр общественного здоровья Украины фиксирует рост заболеваемости гриппоподобными заболеваниями. В настоящее время гриппом и ОРВИ заболели 2,8 млн человек, 38,3% из которых - дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"Институт инфекционных заболеваний НАМН Украины уже выявил циркуляцию вируса гриппа A(H3N2) и гриппа В. Центр общественного здоровья Украины фиксирует рост заболеваемости гриппоподобными заболеваниями. В настоящее время гриппом и ОРВИ заболели 2,8 млн человек, 38,3% из которых - дети в возрасте до 17 лет", - написал он.

При этом Ляшко отметил, что с начала эпидемического сезона против гриппа уже вакцинировано 113818 человек, из них 64722 из групп медицинского и профессионального рисков. При этом он призвал украинцев тоже вакцинироваться.

"Вакцинируйтесь и празднуйте безопасно! Впереди праздники. И чтобы они прошли весело и безопасно для вашего здоровья и негативно не отразились на существующей эпидемической ситуации, рекомендую начать их с вакцинации. И не только себя, но и убеждайте это сделать всех, с кем планируете праздновать. И не только от COVID-19, но и от уже активно циркулирующего в стране гриппа", - заявил он.

Напомним, что в Украине медики ждут прихода штамма коронавируса "Омикрон". Он в 3-4 раза заразней "Дельты", однако переносится намного легче.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.

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