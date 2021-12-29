Четверо людей загинули, троє постраждали у пожежі на Прикарпатті. Горіла ковідна лікарня у містечку Косів.

Спалахнуло близько десятої вечора на першому поверсі, де була реанімація. Вогонь за лічені хвилини охопив усе приміщення. Медики змогли самостійно вивести на вулицю більшість хворих. Але водночас постраждали самі. Трьох із них ушпиталили до медзакладів Івано-Франківська. Коли вогнеборці загасили полум'я й зайшли всередину лікарні, в одній з палат виявили тіла чотирьох пацієнтів. Уже відомо, що причиною трагедії став кисневий балон.

Ігор Оксентюк, т. в. о. начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області:

Вибуху не було, можливо, це несправність кисневої апаратури. Але і цього мало, мало бути джерело запалюванння. Я все ж таки думаю, людський фактор. Пропуск кисню і, можливо… Можливо, хтось запалив свічку, можливо сигарета. То треба вивчати, слідство зараз цим займається.

Постраждалі медики зараз самі перебувають в реанімації. Найбільше дісталося 46-річній медсестрі. У неї обпечено 90% шкіри. Жінка - на штучній вентиляції легень. В інших двох потерпілих обгоріло відповідно 60 і 20 процентів поверхні тіла. Їх стан важкий, але стабільний. Під час з'ясування причин трагедії виявилось, що безпосередньо від вогню загинули лише троє з чотирьох пацієнтів. Ще один помер трохи раніше, від ковіду. Біля нього медики запалили свічку. Очевидно, від неї і спалахнула киснева система. Через пожежу в лікарні прорвало теплотрасу. Наразі один із корпусів без тепла. Хворих звідти перевели у інші відділення.