На Тернопільщині виникла масштабна пожежа: загорілася складська будівля [ Редактировать ]
І ще одна масштабна пожежа сталася на Тернопільщині. У Чорткові загорілася порожня складська будівля на території комбінату хлібопродуктів.
Вогонь охопив майже півтори тисячі квадратних метрів покрівлі. Неподалік був склад паливно-мастильних матеріалів залізниці. Тож із Тернополя туди спорядили пожежний потяг. Зрештою полум'я загасили, однак частина конструкцій впала на колії. Довелося затримати пасажирський поїзд "Ворохта-Київ".
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У Чорткові загорілася порожня складська будівля на території комбінату хлібопродуктів.
У квартирі спалахнула пожежа. Вогонь перебрався і на горішні поверхи.
Спалахнуло близько десятої вечора на першому поверсі, де була реанімація. Вогонь за лічені хвилини охопив усе приміщення.
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