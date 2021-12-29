Динамика восстановления инвестиций в Украине остается крайне неудовлетворительной – это ставит под угрозу темпы восстановлению экономики. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин.

"Динамика восстановления инвестиций остается крайне неудовлетворительной, а рост портфеля кредитования достигнут с настолько малой базы, что, с учетом отсутствия прогресса в решении конфликта на Донбассе, ни о каком фундаменте для активизации экономики в следующие годы говорить не приходится", – подчеркнул Сергей Левочкин.

Народный депутат отметил, что в силу низкой сравнительной базы приток ПИИ и рост кредитования является недостаточным для восстановления инвестиций до "доковидного" уровня.

"Тенденции декапитализации в Украине носят угрожающий характер. По итогам 2020 года доля валового накопления основного капитала (ВНОК) в ВВП снизилась до 13% ВВП, а по итогам 9 месяцев 2021 – до 11,3%. Это исторический антирекорд! Даже в условиях большего кризиса и ведения боевых действий в 2014-15 ВНОК не падал так низко", – заявил оппозиционный политик.

По его словам, для поддержания устойчивых темпов экономического роста рекомендуется поддерживать соотношение ВНОК в ВВП в пределах 20%, а для ускорения экономического роста эта доля должна превышать 20% (в быстрорастущих странах Юго-Восточной и Южной Азии доля ВНОК составляет 25% и выше).

"Структурные проблемы, связанные с низким уровнем инвестиций, никуда не денутся и перенесутся на следующий год. Продолжение конфликта на Донбассе, непредсказуемый инвестиционный климат с санкциями СНБО, которые могут быть введены против кого угодно и когда угодно, ужесточение налогового администрирования, плохая защита прав собственности, низкая господдержка базовых отраслей и малого и среднего бизнеса – все это продолжит подрывать ожидания инвесторов, обуславливая медленное восстановление инвестиций даже до "доковидного" уровня, не говоря уже про довоенный. А если нет инвестиций – то нет долгосрочной базы для экономического роста", – подчеркнул политик.

По его словам, все это свидетельствует о том, что правительство не просто неэффективное и непрофессиональное, оно целенаправленно уничтожает фундамент для будущего развития Украины.

"Мы выступаем за немедленную отставку Кабмина. Украине нужно правительство профессионалов, которое сможет предложить программу действий по развитию страны. Обеспечить поддержку и наращивание государственных инвестиций в развитие и модернизацию промышленности. В мире нет примеров, когда государство достигало экономических успехов без инвестиций. Задача их привлечения должна стать одной из первоочередных для нового правительства", – резюмировал Сергей Левочкин.