Від ранку на дорогах Харкова працює вся прибиральна техніка міста

Снігопад і далі випробовує українців. У східних та південних областях - без світла більш як півтори сотні сіл та містечок. На трасах - десятки аварій. Рятувальники - визволяють із заметів машини, а комунальники - вивозять повалені дерева.

І найгірша ситуація нині - на Харківщині. Бо саме туди - перемістився сніговий циклон. Сам обласний центр замело. Автомобілісти - скупили всі лопати в магазинах, а пожежні машини - перетворилися на карети швидкої! Більше про екстремальну зиму в Харкові - розкаже Світлана Шекера.

Хуртовина накрила Харківщину напередодні ввечері. І вже під кінець дня все місто зупинилося в заторах.

За ніч випало до 30 сантиметрів снігу. На дорогах області - місцями півметрові перемети. Рятувальники дев'ять разів виїжджали, щоб витягати зі снігу застряглі авто. Серед врятованих - 15 легковиків, шкільний автобус і три карети швидкої. А вранці, щоб доправити хвору до лікарні, медикам довелося звертатися по допомогу до надзвичайників.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС у Харківській області:

Медики надали допомогу у квартирі жінці, далі її було госпіталізовано безпосередньо на пожежному автомобілі до автомобіля швидкої допомоги. Безпосередньо сам автомобіль швидкої допомоги за допомогою тросу рятувальники витягли зі слизької частини дороги на рівну проїжджу частину.

До Харкова від учора заборонений в'їзд транзитних вантажівок. Ті ж ваговики, які залишилися в місті, заледве їздили, буксували, особливо на підйомах.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС у Харківській області:

На вулиці Автогенній вантажний автомобіль, який перевозив кисень для потреб лікарні, також застряг у снігу. Рятувальники приїздили до місця виклику і за допомогою тросу витягли вантажний автомобіль зі снігового замету.

Від ранку на дорогах Харкова працює вся прибиральна техніка міста.

Уже висипали на дороги дев'ятсот тонн солі й понад тисячу тонн піску.

Артем Одарченко, головний інженер КП "Шляхрембуд":

Основная сложность, что объём снега очень большой, и он шёл, не прекращаясь, и большая минусовая температура. То есть, если бы ближе было к нулю, было бы попроще, а так - минус 7-8, посыпочные материалы работают не так хорошо, как хотелось бы, скажем так.

І хоча вдень сніг припинився, та пересуватися містом складно.

Через негоду й ожеледицю на трасах під Харковом численні аварії. У потрійній ДТП загинула шестимісячна дівчинка. Її перевозили без автокрісла.