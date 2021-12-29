Федерація профспілок України виступає проти запровадження збору за імпорт ресурсів з Росії [ Редактировать ]
У парламенті пропонують запровадити п'ятивідсотковий збір на імпорт усіх енергетичних ресурсів із Росії. Отримані кошти хочуть спрямувати на поліпшення, зокрема, обороноздатності та енергонезалежності держави.
Проти нововведень виступають у Федерації профспілок. Там вважають, що спецмита призведуть до подорожчання пального.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Все должны четко понимать, что это приведет к повышению цены на дизельное топливо, на бензин, на газ. И эту разницу заплатит не Российская Федерация, не импортеры или экспортеры, а именно простые люди. Которые, кстати, живут в государстве, в Украине, которая является 16 в мире по совокупным запасам ресурсов, в том числе и энергетическим. Я считаю, что подобные действия правительства - это не патриотизм.
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