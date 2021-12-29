У парламенті пропонують запровадити п'ятивідсотковий збір на імпорт усіх енергетичних ресурсів із Росії. Отримані кошти хочуть спрямувати на поліпшення, зокрема, обороноздатності та енергонезалежності держави.

Проти нововведень виступають у Федерації профспілок. Там вважають, що спецмита призведуть до подорожчання пального.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України: