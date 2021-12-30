Снігопад і далі випробовує українців. У східних та південних областях без світла більш як півтори сотні сіл та містечок. На трасах - десятки аварій. Найгірша ситуація нині на Харківщині. Бо саме туди перемістився сніговий циклон. Сам обласний центр замело. Автомобілісти скупили всі лопати в магазинах! Про екстремальну зиму в Харкові розкаже Світлана Шекера.

Ситуація на трасах вкрай складна. В області багато аварій. У потрійній ДТП загинула шестимісячна дівчинка. Її перевозили без автокрісла....

Рятувальники працюють цілодобово. Бо на дорогах місцями півметрові перемети. Тож витягати зі снігу доводиться і легковики, і шкільний автобус, і карети швидкої. А одну хвору жінку доправляли у лікарню...

В місто заборонений в'їзд вантажівок. Ті ж фури, які залишилися, заледве їздили дорогами. Постійно буксували, особливо - на підйомах.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС у Харківській обл.:

Вантажний автомобіль, який перевозив кисень для потреб лікарні, також застряг у снігу. Рятувальники приїздили до місця виклику і за допомогою тросу витягли вантажний автомобіль з снігового замету.

На дороги Харкова виїхала вся прибиральна техніка міста.

Уже висипали на дороги дев'ятсот тон солі й понад тисячу тон піску.

Артем Одарченко, головний інженер КП "Шляхрембуд":

Основная сложность, что объём снега очень большой, и он шёл, не прекращаясь, и большая минусовая температура. Посыпочные материалы работают не так хорошо, как хотелось бы, скажем так.

Пересуватися містом досі складно.