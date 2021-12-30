Правоохоронці викрили підпільний тютюновий цех [ Редактировать ]
50 тисяч пачок цигарок на добу. Стільки фальсифікату виробляли у підпільному тютюновому цеху на Тернопільщині. Працювало шестеро людей, троє були безпосередньо залучені до виробництва.
Під час обшуків поліція вилучила обладнання, п'ять мільйонів підроблених акцизних марок, більш як 40 тисяч готових пачок. А ще - десять тонн тютюну.
Загалом - на 20 мільйонів гривень. Підозри фігурантам вручатимуть після того, як завершаться експертизи.
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