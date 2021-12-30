Війна на Донбасі: армійці готуються зустрічати Новий рік в умовах щоденних обстрілів [ Редактировать ]
Український військовий зазнав поранення на передовій. Медики кажуть, його стан - середньої важкості. За минулу добу на фронті чотири обстріли.
Ворог гатив поблизу Новолуганського, Трьохізбенки, Новоселівки та Золотого. Атакував із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника до тиші.
по теме
Українські військові давали відсіч. Утрат серед наших армійців немає.
Зокрема, атакував із забороненої зброї. Поблизу Нью-Йорка, Новолуганського, Красногорiвки й Травневого бив із автоматичних і станкових гранатометiв і великокалiберних кулеметiв.
За добу ворог дев'ять разів порушив режим тиші. Зокрема, атакував із забороненої зброї.
Уночі в одного з них влучила ворожа куля під час обстрілу біля Нью-Йорка на Донеччині. Інший зазнав поранення увечері неподалік Талаківки - там супротивник з дронів скидав по позиціях ЗСУ гранати.
Противник атакував із гранатометів поблизу Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів. А у напрямку Талаківки скинув гранати з безпілотника. Українські захисники відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога припинити атаки.