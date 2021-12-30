Громадянам Грузії платитимуть за щеплення [ Редактировать ]
За щеплення проти коронавірусу платитимуть громадянам Грузії. Щоправда, лише тим, кому за 50. Вакциновані навіть однією дозою зможуть отримати 65 доларів.
Таке заохочення почнуть виплачувати з 1 січня. Раніше гроші від влади за імунізацію вже отримували люди віком від 60 років. Наразі в Грузії понад 30 відсотків населення пройшли повний курс вакцинації.
Громадянам вводять 4 вакцини: "Пфайзер", "Коронавак", "АстраЗенеку" та "Сінофарм".
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За попередніми підрахунками Мінцифри, "єПідтримкою" скористаються 8 мільйонів громадян. Вони повністю імунізовані, тож мають право отримати гроші.
Щоправда, на руки гроші не дадуть, а нарахують через електронний застосунок "Дія". Витратити кошти можна на театри, музеї чи кіно. А ще на транспорт - авіацію і залізницю.
Згідно з рішенням - Євросоюз сплачуватиме за доправлення вакцин до держав "Східного партнерства", щоб препарати стали доступнішими.
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