За щеплення проти коронавірусу платитимуть громадянам Грузії. Щоправда, лише тим, кому за 50. Вакциновані навіть однією дозою зможуть отримати 65 доларів.

Таке заохочення почнуть виплачувати з 1 січня. Раніше гроші від влади за імунізацію вже отримували люди віком від 60 років. Наразі в Грузії понад 30 відсотків населення пройшли повний курс вакцинації.

Громадянам вводять 4 вакцини: "Пфайзер", "Коронавак", "АстраЗенеку" та "Сінофарм".