Территория российского Саратова с 1 января 2022 года вырастет почти вдвое - с 1 137 до 2 100 кв. км. Об этом сообщает "Российская газета".

После присоединения 79 сел в 2022 году Саратов, где проживают около 900 тыс. жителей, сместит Санкт-Петербург (1 439 кв. км) со второго места в списке самых крупных российских городов по площади.

Первое место занимает Москва - 2 511 кв. км. Для сравнения, площадь Киева - 839 кв. км.

Процесс присоединения пригородов к Саратову длился с конца 2020 года, когда его площадь составляла 394 кв. км.

Границы между Саратовом и пригородами стерты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане - в областной центр на работу, учебу, в магазины.

Два года назад в городе на Волге было завершено строительство нового аэропорта "Гагарин".

Напомним, что Россия начинает строить в Крыму новый город на 50 тыс. жителей.