Саратов станет вторым крупнейшим городом России [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Территория российского Саратова с 1 января 2022 года вырастет почти вдвое - с 1 137 до 2 100 кв. км. Об этом сообщает "Российская газета".
После присоединения 79 сел в 2022 году Саратов, где проживают около 900 тыс. жителей, сместит Санкт-Петербург (1 439 кв. км) со второго места в списке самых крупных российских городов по площади.
Первое место занимает Москва - 2 511 кв. км. Для сравнения, площадь Киева - 839 кв. км.
Процесс присоединения пригородов к Саратову длился с конца 2020 года, когда его площадь составляла 394 кв. км.
Границы между Саратовом и пригородами стерты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане - в областной центр на работу, учебу, в магазины.
Два года назад в городе на Волге было завершено строительство нового аэропорта "Гагарин".
Напомним, что Россия начинает строить в Крыму новый город на 50 тыс. жителей.
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