В Telegram появилась новая функция реагирования на публикации с помощью эмодзи. Об этом сообщается в блоге Telegram.

Для того чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо обновить приложение.

Новая функция поможет людям демонстрировать свое мнение касаемо публикации, не отправляя никаких сообщений.

Для того чтобы отреагировать на пост "пальцем вверх", необходимо дважды нажать на сообщение. В то же время, чтобы выбрать другие эмодзи - достаточно нажать один раз. Пользователям iOS необходимо зажать пост пальцем.

Также можно и изменить выбор эмодзи. Для этого необходимо просто перейти в настройки:

Android: "Настройки чата" - "Быстрая реакция";

iOS: "Стикеры и эмодзи" - "Быстрая реакция".

В личных чатах новая функция будет включена по умолчанию. Впрочем, в каналах включать ее придется администраторам.

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