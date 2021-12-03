В Telegram был зафиксирован глобальный сбой [ Редактировать ]
В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи жалуются на некорректную работу приложения. Об этом сообщает сервис Downdetector.
Проблемы с работой приложения наблюдаются на территории Украины, России, Беларуси, Узбекистана, а также нескольких других государств.
Отмечается, что большинство пользователей Telegram жалуются на работу приложения, соединение с сервером и получение сообщений.
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