В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи жалуются на некорректную работу приложения. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Проблемы с работой приложения наблюдаются на территории Украины, России, Беларуси, Узбекистана, а также нескольких других государств.

Отмечается, что большинство пользователей Telegram жалуются на работу приложения, соединение с сервером и получение сообщений.

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