На новорічні свята українці купують рибу на майже 20% дорожче, ніж торік. Левова частка закупів припадає на продукцію, привезену з-за кордону. Це при тому, що багатий на річки край міг би забезпечити в десятки разів більше споживачів власними рибопродуктами.

Чому місцевий вилов не потрапляє на тарілки - дізнавалася Оксана Тупальська.

Українці споживають майже втричі менше риби, ніж передбачено рекомендованими нормами. Про це повідомляють експерти продовольчої організації ООН. Щоб організм отримав усі корисні елементи, за рік одна людина має вживати 20 кілограмів риби, тоді як в Україні - їдять 12. У супермаркетах 98% риби становить імпорт. Це попри те, що в країні щонайменше пів тисячі промисловців виловлюють її на продаж. Майже весь місцевий бізнес у тіні - кажуть в об'єднанні рибалок.

Андрій Неліпа, президент ВРГО "Громада рибалок України":

Держава отримує з нього шиш. Фактично. Ми не змогли з'ясувати, з усіма офіційними органами скільки насправді приносить промисел. Ми не знаємо цифри, скільки може приносити рекреація. Недоотримання прибутків з використання водного ресурсу загальних водойм - десь приблизно півтора мільярда гривень щорічно.

За даними Держстату, вітчизняні промисловці постачають рибу до дев'яноста шести держав. Серед покупців - майже всі країни Європи, США, Велика Британія, Канада, Південна Африка та Китай. За рік на експорті заробили 42 мільйони доларів. Імпортували продукту - на 653 мільйони.

За даними аналітиків, реальний вилов у внутрішніх водоймах уп'ятеро більший за офіційні дані. А в період пандемії зросли можливості браконьєрства - бо Держрибагентство працювало без керівника, а через карантин було менше нагляду. Про це в жовтні цього року надходило звернення до президента Зеленського:

Віктор Скарлат, голова Громадської ради при Державному рибному агентстві України:

Працівники галузі не витримують надмірного корупційного тиску з боку чиновників Держрибагентства. Такий багаторічний незаконний тиск призвів до падіння виробництва рибної продукції на 30% за результатами тільки 2020 року, а також зниження рівня заробітної плати в галузі до найнижчих показників у державі.

Наприкінці осені призначили нового керівника Держрибагентства - Артема Ріпенка. Він запевняє: лобіюватиме закон, що дозволить створити електронну базу браконьєрів. А Держрибагентство - наразі працює, щоб вивести бізнес з тіні та збільшити бюджетні надходження.

Артем Ріпенко, голова Держрибагентства:

Щоб надходження до бюджету від рибного промислу на прісних водоймах зростали, необхідна детінізація бізнесу. Простежуваність походження водних ресурсів - це те, над чим наразі працює Держрибагентство.

Мрія рибалок - щоб у господарстві стало менше "мутної води", де не дораховують риби, та зникла корупція під час перевірок якості продукції. А ще закликають проводити держзакупівлі в місцевих виробників. Щоб українці їли свіжу рибу з власних річок - за доступними цінами.