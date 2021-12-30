Деякі документи в "Дії" юридично прирівняли до паперових. Ідеться про електронні водійські права, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - техпаспорт - та студентський квиток. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, посилаючись на відповідні урядові постанови.

Про необхідні документи для дострокового виходу на пенсію і не тільки - дивіться в огляді Кирила Воронка.

Зарплати чиновникам в Україні підвищать із першого січня. Про це йдеться на сайті Федерації профспілок України. Посадові оклади наступного року зростуть щонайменше на дев'ять відсотків. Приміром, оклад керівників, зокрема, апарату Верховної Ради, Секретаріату Кабміну, Офісу президента та Генпрокуратури становитиме сорок одну тисячу триста гривень. Це - без традиційних та численних надбавок. Утримування керівників міністерств та центральних органів виконавчої влади платникам податків обійдуться майже у 37 тисяч гривень на місяць. Мінімальна зарплата пересічного українця становить 6500 гривень.

В управлінні праці та соціального захисту населення пояснили, як можна достроково вийти на пенсію. В разі скорочення штатів на підприємстві й тільки для осіб передпенсійного віку. Якщо до виходу на пенсію залишилось півтора року. Також має бути повний стаж. 30 років - для жінок і 35 - для чоловіків. А ще - протягом семи днів необхідно зареєструватися в службі зайнятості. Обсяг пенсії в разі дострокового виходу - не зменшиться - заначили в органі соцзахисту. Мінімальна пенсія в Україні - 1934 гривні.

План з економії на опаленні та електриці вже затвердили в Кабміні. Первинне та кінцеве споживання електроенергії в Україні має скоротитися на двадцять два відсотки (22,3%) і сімнадцять (17,1%) відповідно. Тобто первинна - це неперероблена енергія: нафта, газ, вугілля. А кінцева - це спожита. Як зазначили в уряді важливий елемент плану - знизити викиди вуглецю. Програма з термомодернізації багатоповерхівок, шкіл, садочків, лікарень дозволить скоротити споживання газу в країні на 30-40 відсотків. Заходи з енергоефективності розпочнуться наступного року.

88 тисяч тонн високоякісного вугілля з Колумбії вже розвантажують у порту "Південний". Про це повідомили в Центренерго. Протягом листопада-грудня компанія отримала морським шляхом приблизно 300 тисяч тонн імпортного енергетичного вугілля в межах домовленостей з міжнародними трейдерами. У січні ще мають прибути 150 тисяч тонн з Австралії. Загалом задля стабільного проходження цього опалювального сезону до України морем доправлять 650 тисяч тонн вугілля зі США, Колумбії та Австралії.