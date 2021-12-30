У Британії другий день поспіль спостерігають невтішну ковідну статистику [ Редактировать ]
У Великій Британії другий день поспіль невтішна статистика щодо коронавірусу. Лише напередодні зафіксували - майже 140 тисяч нових інфікувань, сьогодні - вже понад 180 тисяч. Такі дані фіксують усього за одну добу. Найбільше хворих наразі припадає на Англію. Водночас і для менш густонаселених частин королівства: Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії - їхні показники є найвищими від початку пандемії. Попри рекордну кількість інфікованих, рівень смертності залишається таким, як і в останні кілька місяців. За минулу добу це 57 летальних випадків.
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