У Великій Британії другий день поспіль невтішна статистика щодо коронавірусу. Лише напередодні зафіксували - майже 140 тисяч нових інфікувань, сьогодні - вже понад 180 тисяч. Такі дані фіксують усього за одну добу. Найбільше хворих наразі припадає на Англію. Водночас і для менш густонаселених частин королівства: Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії - їхні показники є найвищими від початку пандемії. Попри рекордну кількість інфікованих, рівень смертності залишається таким, як і в останні кілька місяців. За минулу добу це 57 летальних випадків.