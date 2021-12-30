По 200 тисяч за добу - у Франції та Іспанії. Сто тисяч - в Італії. Європа - у полоні "Омікрону". Щодня в європейських країнах фіксують рекордні цифри хворих на ковід та запроваджують нові обмеження.

Про чергову хвилю пандемії, яку вже порівняли з цунамі - Тетяна Логунова.

Французькі компанії, що виготовляють швидкі тести на коронавірус, нині працюють без вихідних. Їхню продукцію буквально розмітають з полиць аптек та супермаркетів. Рекордне число хворих на коронавірус лякає, тож люди хочуть зайвий раз перевіритися. Особливо напередодні святкування Нового року.

Гвенель, жителька Франції:

Перед зустріччю Нового року треба здати тест. Щоб нікого не заразити. Ніколи не знаєш, інфікований ти чи ні.

Давид, житель Франції:

Швидше зробити експрес-тест, ніж стояти в черзі на ПЛР. Не знаю, наскільки він надійний, але щось та й покаже.

За минулу добу інфікувалися 200 тисяч французів. Тобто щосекунди два жителі країни отримували позитивний результат тесту на Ковід! Такого у Франції не було за весь час пандемії!

Олів'є Веран, міністр охорони здоров'я Франції:

Щодо "Омікрону", то тут я б не вживав термін "хвиля". З огляду на цифри, це радше шторм чи навіть цунамі.

Влада Парижа знову запровадила обов'язковий масковий режим на вулицях і в громадських місцях. У центрах вакцинації - довгі черги.

Лім, житель Франції:

Я зробив щеплення, щоб захистити своїх друзів та родичів. І щоб допомогти загальмувати темпи поширення недуги. Таких показників ми ще не бачили!

Маски на вулицях - носять і італійці. Статистика захворюваності там теж б'є всі рекорди. За минулу добу в Італії інфікувалися понад сто тисяч людей. Уряд країни вже оголосив: запроваджує локдаун для невакцинованих. До кінця березня без ковід-сертифіката не пускатимуть у громадські місця та транспорт.

Без маски не можна вийти на вулицю і в Іспанії - через "Омікрон" там щодня фіксують майже 200 тисяч нових хворих.

Кароліна Даріас, міністр охорони здоров'я Іспанії:

Ми маємо справу зі штамом, який поширюється значно швидше. Проте, скажу обережно, поки що перебіг хвороби легший, ніж за попередніх варіантів. Тож, можливо, нас чекає зміна парадигми пандемії.

В Австрії - з поширенням "Омікрону" вирішили боротися бустерними щепленнями. Щоб спонукати людей до вакцинації - уряд хоче запровадити премії. До п'ятисот євро - за третю дозу.