Європа опинилась у полоні "Омікрону" [ Редактировать ]
По 200 тисяч за добу - у Франції та Іспанії. Сто тисяч - в Італії. Європа - у полоні "Омікрону". Щодня в європейських країнах фіксують рекордні цифри хворих на ковід та запроваджують нові обмеження.
Про чергову хвилю пандемії, яку вже порівняли з цунамі - Тетяна Логунова.
Французькі компанії, що виготовляють швидкі тести на коронавірус, нині працюють без вихідних. Їхню продукцію буквально розмітають з полиць аптек та супермаркетів. Рекордне число хворих на коронавірус лякає, тож люди хочуть зайвий раз перевіритися. Особливо напередодні святкування Нового року.
Гвенель, жителька Франції:
Перед зустріччю Нового року треба здати тест. Щоб нікого не заразити. Ніколи не знаєш, інфікований ти чи ні.
Давид, житель Франції:
Швидше зробити експрес-тест, ніж стояти в черзі на ПЛР. Не знаю, наскільки він надійний, але щось та й покаже.
За минулу добу інфікувалися 200 тисяч французів. Тобто щосекунди два жителі країни отримували позитивний результат тесту на Ковід! Такого у Франції не було за весь час пандемії!
Олів'є Веран, міністр охорони здоров'я Франції:
Щодо "Омікрону", то тут я б не вживав термін "хвиля". З огляду на цифри, це радше шторм чи навіть цунамі.
Влада Парижа знову запровадила обов'язковий масковий режим на вулицях і в громадських місцях. У центрах вакцинації - довгі черги.
Лім, житель Франції:
Я зробив щеплення, щоб захистити своїх друзів та родичів. І щоб допомогти загальмувати темпи поширення недуги. Таких показників ми ще не бачили!
Маски на вулицях - носять і італійці. Статистика захворюваності там теж б'є всі рекорди. За минулу добу в Італії інфікувалися понад сто тисяч людей. Уряд країни вже оголосив: запроваджує локдаун для невакцинованих. До кінця березня без ковід-сертифіката не пускатимуть у громадські місця та транспорт.
Без маски не можна вийти на вулицю і в Іспанії - через "Омікрон" там щодня фіксують майже 200 тисяч нових хворих.
Кароліна Даріас, міністр охорони здоров'я Іспанії:
Ми маємо справу зі штамом, який поширюється значно швидше. Проте, скажу обережно, поки що перебіг хвороби легший, ніж за попередніх варіантів. Тож, можливо, нас чекає зміна парадигми пандемії.
В Австрії - з поширенням "Омікрону" вирішили боротися бустерними щепленнями. Щоб спонукати людей до вакцинації - уряд хоче запровадити премії. До п'ятисот євро - за третю дозу.
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Понад 100 тисяч нових хворих у Великій Британії. Більше як 70 тисяч - в Іспанії. І це лише за одну добу. Європа ще не бачила таких показників навіть у пік захворюваності 2020 року.
Наразі "Омікрон" виявили у щонайменше 38 із 53 європейських країн. У деяких він уже поширеніший за решту коронавірусних інфекцій.