"Однорукого" лапароскопічного робота випробували на людях в Китаї [ Редактировать ]
"Однорукого" лапароскопічного робота випробували на людях в Китаї. Дослідження провели науковці Пекінської академічної клініки "Дружба". Лапароскопія - це сучасний метод хірургії, за допомогою якого операції на внутрішніх органах проводять через невеличкі розрізи. Переваги такого способу в меншій площі проникнення в тканини. Завдяки роботу, медикам вдалося зробити маленький розріз пацієнтові та видалити жовчний міхур. Такий хірургічний винахід має унікальну конструкцію з однією "рукою", вирізняється гнучкістю та простотою в експлуатації.
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