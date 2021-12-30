"Однорукого" лапароскопічного робота випробували на людях в Китаї. Дослідження провели науковці Пекінської академічної клініки "Дружба". Лапароскопія - це сучасний метод хірургії, за допомогою якого операції на внутрішніх органах проводять через невеличкі розрізи. Переваги такого способу в меншій площі проникнення в тканини. Завдяки роботу, медикам вдалося зробити маленький розріз пацієнтові та видалити жовчний міхур. Такий хірургічний винахід має унікальну конструкцію з однією "рукою", вирізняється гнучкістю та простотою в експлуатації.