Кенійські курорти: де покататись на прозорому човні? [ Редактировать ]
І ми завершуємо цикл сюжетів про гостинну та екзотичну Кенію. Сьогодні дивіться про наймальовничіший курорт східної Африки - пляж Діані та зникомі острови.
Моя подорож Кенією - завершується. До відльоту в Україну залишається кілька днів, які ми проведемо на узбережжі.
"Діані Біч" - назва цілої гряди пляжів за 30 кілометрів від Момбаси. Насолодитися пейзажами сюди приїжджають тисячі туристів і з Європи, і з Африки. І не дивно, адже саме тут відчуваєш себе, мов у раю…
Пляжі Діані відомі своїм білосніжним і схожим на борошно піском. Та поніжитись на ньому нам ніколи - жага пригод кличе в дорогу. А точніше - в Індійський океан.
Зараз океан відійшов і ми спробуємо, як нам казав наш гід, потрапити на так звані зникомі острови - що це, я не знаю.
На те, що наша подорож буде веселою, ще на причалі натякає екіпаж судна і його капітан Мганга.
Мганга катає туристів океаном понад десять років. Його невеликий катер оснащений скляною підлогою, аби спостерігати за підводним світом. Капітан зупиняє човен - і пірнає. І ось - морські їжаки, зірки й павуки вже в наших руках. Але більш як п'ять хвилин тримати океанічних мешканців Мганга не дозволяє.
Мганга, капітан судна:
Будь ласка, коли ви закінчите дивитись і знімати, відпустить їх - інакше вони помруть. А я його зараз з'їм, дивіться… з'їдає, а потім жартує і випускає.
Тим часом наш катер дістається - до зникомого острова. Насправді - це природний океанічний риф, який оголився під час відливу. І поки води нема - можна милуватися краєвидом, пірнати в лагуні, або досліджувати оголений риф. Та океан - невблаганний, і на наших очах починає повертати острів собі.
А вже на березі ми вирушаємо у ще одне екзотичне місце - ринок сувенірів. Більшість із них виготовляють - просто біля яток.
Кенієць Жак майстерно розпилює стовбур ебенового дерева на невеличкі брелоки. Саме з нього кенійці роблять сувеніри.
Воно, як каменюка! Це дуже міцне дерево, міцне.
Як і на будь-якому ринку просто так сувенір тут не купити - треба торгуватися. Продавці правлять найвищу ціну, і дивляться - скільки ти реально можеш за нього заплатити.
Це якщо разом! Твоя ціна, мій друже, за все разом. Я не знаю… Це не гуд прайс.
З торгом на ринку можна вкластися в 50-60 доларів. Та й вибрати тут є з чого. Тож подарунки зібрані - і нам час повертатися додому. Хоча в Кенію хочеться повертатись знову і знову.
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