Samsung выпускает холодильник с экраном и голосовым помощником [ Редактировать ]
Источник: Samsung
Компания Samsung анонсировала новое семейство бытовой техники Bespoke. В нее войдет холодильник с экраном и голосовым помощником. Об этом сообщает пресс-служба корейского производителя.
Новый холодильник Bespoke French Door выйдет на рынок в трех- и четырехдверном вариантах, со стеклянными и стальными панелями разных цветов.
Он будет оснащаться встроенным 21,5-дюймовым экраном, который поддерживает стриминговую платформу Samsung TV Plus и сервис SmartThings, позволяющий контролировать устройства в рамках "умного" дома.
Чтобы помочь семьям лучше хранить и сохранять еду, холодильник Bespoke French Door оснащен последними инновациями Samsung в области хранения и охлаждения. Beverage Center и Dual Auto Ice Maker предоставляют пользователям быстрый доступ к холодным напиткам, а FlexZone поддерживает оптимальную температуру ингредиентов, чтобы они оставались свежими.
Холодильник от Samsung оснащен функцией View Inside, сканирующей этикетки продуктов внутри, а также голосовым ассистентом Amazon Alexa.
В линейке бытовой техники Samsung Bespoke также появятся беспроводной пылесос Bespoke Jet, который собирает до 99,99% мелкой пыли, а еще компания покажет стиральную машину Bespoke Washer and Dryer с искусственным интеллектом AI OptiWash для подбора оптимальным режимов стирки и сушки белья.
Премьера нового семейства техники Samsung Bespoke состоится в январе 2022 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось о том, что Samsung представил планшет Galaxy Tab A8.
по теме
Популярный youtube-блогер Маркес Браунли (15,1 млн подписчиков) составил рейтинг лучших смартфонов, выпущенных в 2021 году. Лучшим гаджетом, по мнению блогера, стал Samsung Galaxy S21 Ultra
Компания Samsung представила новый планшет - Galaxy Tab A8. Новый гаджет получил 10,5-дюймовый TFT-дисплей разрешением WUXGA (1920 x 1200 точек) и 8-ядерный процессор тактовой частотой 2 ГГц (производитель чипа не сообщается)
Опубликован ежегодный рейтинг самых популярных приложений в 2021 году. Самым популярным приложением в мире стал TikTok - 656 млн загрузок
Новая "раскладушка" получила чип Qualcomm Snapdragon 888 и оснащается 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной. Премиум-версия имеет 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной. В Китае стоимость P50 Pocket составит около $1,5 тыс.
Gelius Pro G-WATCH – это большой дисплей, всевозможная защита от внешних факторов, мощные характеристики и спортивный дизайн