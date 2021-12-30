Компания Samsung анонсировала новое семейство бытовой техники Bespoke. В нее войдет холодильник с экраном и голосовым помощником. Об этом сообщает пресс-служба корейского производителя.

Новый холодильник Bespoke French Door выйдет на рынок в трех- и четырехдверном вариантах, со стеклянными и стальными панелями разных цветов.

Он будет оснащаться встроенным 21,5-дюймовым экраном, который поддерживает стриминговую платформу Samsung TV Plus и сервис SmartThings, позволяющий контролировать устройства в рамках "умного" дома.

Чтобы помочь семьям лучше хранить и сохранять еду, холодильник Bespoke French Door оснащен последними инновациями Samsung в области хранения и охлаждения. Beverage Center и Dual Auto Ice Maker предоставляют пользователям быстрый доступ к холодным напиткам, а FlexZone поддерживает оптимальную температуру ингредиентов, чтобы они оставались свежими.

Холодильник от Samsung оснащен функцией View Inside, сканирующей этикетки продуктов внутри, а также голосовым ассистентом Amazon Alexa.

В линейке бытовой техники Samsung Bespoke также появятся беспроводной пылесос Bespoke Jet, который собирает до 99,99% мелкой пыли, а еще компания покажет стиральную машину Bespoke Washer and Dryer с искусственным интеллектом AI OptiWash для подбора оптимальным режимов стирки и сушки белья.

Премьера нового семейства техники Samsung Bespoke состоится в январе 2022 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

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