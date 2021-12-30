Вона була в найтяжчому стані з-поміж усіх постраждалих

Жертв уже четверо. Зросла кількість загиблих у пожежі в Косівській лікарні. В реанімації померла медсестра, в якої - було обпечено аж 90 відсотків тіла! Вона була в найтяжчому стані з-поміж усіх постраждалих. І шансів вижити було небагато...

Як почуваються інші потерпілі - ще одна медсестра та лікар? І чи немає нових подробиць щодо причин страшної пожежі? Жанна Дутчак - розкаже.

Прикарпаття в скорботі за загиблими під час пожежі в Косівській лікарні. А їх уже четверо. Померла одна із трьох постраждалих медиків - медсестра. Її стан був найтяжчим.

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації:

На жаль, не вдалося спасти жінку в якої було 90 відсотків опіків.

Ще одну постраждалу медсестру напередодні санавіацією доправили до Київського опікового центру. В жінки обпечена більш ніж половина тіла. Медики кажуть: стан пацієнтки тяжкий, але - стабільний. У лікарні вона пробуде щонайменше три місяці. А далі - тривала реабілітація.

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації:

Що стосується лікування - фонд соціального страхування повністю перекриває всі витрати на лікування людей, які постраждали - медичних працівників.

Стан третього постраждалого медика - найкращий. Він - у лікарні, але його життю ніщо не загрожує. Через трагедію на Прикарпаття прибули посадовці зі столиці: з МОЗу та Держслужби з надзвичайних ситуацій:

Олександр Комаріда, заступник міністра охорони здоров'я України:

Зустрівся сьогодні вранці із сім'ями загиблих. Будемо шукати, як їм допомогти. В тому числі фінансово. І також вважаю за необхідне надати всім потерпілим психологічну допомогу.

Столичні чиновники побували й на місці пожежі. Цікавилися станом кисневих комунікацій - бо саме вони, за однією із версій слідства, могли спровокувати пожежу.

Кисневе забезпечення відділення було зроблене ще до відкриття. А реанімаційне відділення було відкрите у 1989 році. - А коли у вас почала функціонувати киснева станція? - В 2016 році ми поставили кисневий патч.

Інформацію про нібито використання в реанімації п'яти кисневих концентраторів, які перенасичили повітря киснем - і спровокували пожежу, косівські медики спростовують:

У нас є один концентратор. І він повністю збережений. Бо в ЗМІ говорять про якісь п'ять концентраторів. Не концентратори, а ШВЛ апарати.

Тут, у Косівській лікарні, проведуть позапланову перевірку безпеки праці. Ревізію медзакладів обіцяють і по всій країні. А ще планують - провести тренінги для персоналу.

Сергій Крук, в. о. голови Державної служби надзвичайних ситуацій:

Ми налаштовані на надання методичної і практичної допомоги. Та проведення додаткових інструктажів та навчань. І в подальшому виконання в тому числі капітальних заходів протипожежного захисту, систем виявлення та пожежогасіння.

Теплопостачання в Косівській лікарні - відновили. Місцеві чиновники обіцяють максимально швидко відремонтувати реанімацію. За попередніми підрахунками - на це потрібно сім мільйонів гривень.