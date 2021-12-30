Це на 20 відсотків дорожче, ніж торік

Телевізійний святковий концерт, шампанське, мандарини - і він. Той, без кого - Новий рік не Новий рік. Салат Олів'є. Традиційна страва - вже багато поколінь - на мільйонах столів. І рецепт її - теж доволі традиційний.

Але - чи знаєте ви, якою була перша версія цього салату? І скільки грошей потрібно, щоб зробити Олів'є за автентичним рецептом? Готувала і рахувала - Яна Танчак.

Салат, який став символом Нового року.

Ви олів'є готуєте на новий рік? - А якже - обязательно.

Його почали готувати ще в 19 столітті. І рецепт нині в кожного свій.

Замість горошку додаю кукурудзу - і більше моркви добавляю, огірки солоні не добавляю.

За понад сотню років олів'є змінило свій склад. Якщо в початковій версії - рябчики, чорна ікра, відварні раки. То ми з вами вже давно замінили їх лікарською ковбасою, телятиною та курятиною. Шеф-кухар ресторану Борис Климюк розкаже і покаже, яким може бути святковий салат. Готуємо дві версії.

Борис Климюк, шеф-кухар ресторану:

Сьогодні ми будемо використовувати рибу - це лосось слабосол, це яловичина та запечена індичка, а також в класичний рецепт ідуть креветки, або м'ясо криля або ракові шийки.

Хочете поєднуйте телятину з курятиною, лосось з ікрою, солоні огірки зі свіжими, а заправляйте гірчично-медовим соусом замість майонезу.

Борис Климюк, шеф-кухар ресторану:

Заправок також є безліч варіантів - класичною є заправка соя-кабуль - це аналог майонезу. Він зроблений з оливкової олії, яєць та додається соєва паста і замішується накштал майонезу класичного.

Головне - правильно все нарізати.

Борис Климюк, шеф-кухар ресторану:

Великі шматки мають бути, щоб ми коли смакуємо салат ми відчували смак кожного інгредієнта.

Олів'є буде не олів'є без картоплі, моркви, зеленого горошку, огірків та яєць - це традиційний набір. І щороку він дорожчає. Тож у скільки обійдеться нині новорічний салат? Десяток яєць у середньому коштує 37 гривень. Продавчиня Пані Тамара розповідає, які краще обрати для святкової страви.

Середнє яйце, воно більше, шкарлупа найтвердіша і вона не лопає.

Картопля - 13-15 гривень за кілограм, морква - 12. Свіжий огірок - 90. Солоні дешевші.

Це з бочки, натурально квашені, тут тільки солька, дуже смачні хрустящі, в нас с удовольствієм покупатель бере - А скільки коштують? - 50 гривень кілограм.

А щодо ковбаси ціни різні - від ста вісімдесяти до майже п'ятсот гривень за кіло.

Лучше готовить с мясом, но так как мы пенсионеры, мы готовим с колбасой.

Ціна на телятину в середньому 170 гривень. А якщо хочете наблизити салат до оригіналу - рябчиків замініть на куряче філе - по 130 гривень, або на перепілок - по 222 за кіло.

Ви от олівєшку купили, а на Новий рік готуєте олів'є? - Готую, сама, а це треба на обід. - А ви з чим любите, з ковбаскою, з м'ясом олів'є? - Зараз стараюся вже з м'яском.

У нас любят з язиком. - Багато будете готувати? - Ну півтора кілограма, мабуть, два.

Додаємо ще банку зеленого горошку по 30 гривень та пачку майонезу за стільки ж. Тож рахуємо - щоб зробити кілограм олів'є, кожного інгредієнта потрібно приблизно по 150 грамів. Отже, кілограм салату обійдеться майже 90 гривень. І це на 20 відсотків дорожче, ніж торік. Яким буде ваше олів'є - вирішувати вам, аби вам було смачно.