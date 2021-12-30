Дванадцятьох директорів шкіл звинувачують у розкраданні коштів на Рівненщині [ Редактировать ]
Зі світової мережі - в корупційну. Одразу дванадцятьох директорів сільських шкіл можуть засудити за те, що вони - провели інтернет для своїх учнів. І заплатили за це провайдеру - увага! - у двісті разів більше, ніж насправді коштують такі послуги.
Та в директорів - своя правда. Яка? З'ясувала Сніжана Сидорук.
Ми додаємо покази. Все, Ви не переживайте, Ви йдете в якості свідків.
Були свідками, а стали підозрюваними. П'ятьох директорок сільських шкіл напередодні нового року викликали до поліції. Посадовицям закидають службову недбалість.
Олеся Шекель, директорка Устянського ліцею:
Я нічого не вкрала, я нічого не брала. Це прикро, це принизливо, це образливо.
Підозру отримала й керівниця Даничівського ліцею. Такий "подарунок" під ялинку жінку обурив.
Наталія Міськевич, директорка Даничівської гімназії:
Ця підозра - це упереджене однобоке ставлення до даної кримінальної справи органами поліції. За те, що я поставила підпис на договорі, метр кабелю, якого коштує півтори тисячі.
Наталія Міськевич, як і її колеги-директорки, опинилися під слідством через… інтернет, до якого під'єднали свої навчальні заклади ще два роки тому.
Оце кабель, і оце воно, плюс оця коробочка.
Вартість цього мережевого обладнання - майже двісті тисяч гривень. Про нього ми розповідали ще на початку весни. Тоді ж директорів дванадцяти шкіл звинуватили в розтраті бюджетних коштів. Адже ціна проведення інтернету у двісті разів вища за ринкову.
Микола Красовський, в. о. заступника начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Рівненській області:
Директори закладів середньої освіти, у кінці 2019 року уклали договори про постачання мережевого обладнання за завищеною вартістю. Істотна шкода понад два мільйони гривень.
З цієї суми кожна з керівниць, за даними слідства, має повернути державі приблизно 200 тисяч гривень. Крім того, їм загрожує до трьох років обмеження волі. Та освітянки зі звинуваченнями не погоджуються. Кажуть - договори з провайдером готував відділ освіти району.
Любов Літвинчук, директорка Великоклецьківського НВК:
Ми підписували під тиском. По школах інтернету взагалі не було. Ми знали, що це кошти дуже великі, ну ми не знали, що це настільки завищена ціна. Ми не були в тому компетентні. Ми є просто директори. Ми вчителі.
Директорки певні - їх втягнули в оборудку. У своїх бідах педагоги винуватять колишню очільницю райосвіти Кореччини. Ми намагалися додзвонитися до Оксани Форсюк, та вона слухавки не бере. Чому так дорого обійшовся Інтернет - не пояснила вона й навесні.
Оксана Форсюк, директорка Великомежиріцького ліцею:
Я нікого не змушувала. Такі питання Ви мали б задавати фірмі - тій, яка проводила інтернет.
Та на приватній рівненській фірмі, яка оцінила метр інтернет-кабелю в півтори тисячі гривень, пояснень надати теж нікому. Офіс зачинений - через карантин. Усі обіцянки менеджерів, що керівництво вийде з нами на зв'язок, - марні. А в поліції запевняють - слідство триває.
Іван Плотнік, заступник начальника відділу слідчого управління ГУ Нацполіції в Рівненській області:
Відкритим є питання заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, а також подальша легалізація цих коштів, які були одержані злочинним шляхом. Перевіряється причетність інших осіб, таких, як провайдер, а також інші службові особи.
Який статус має колишня очільниця райосвіти - в поліції назвати відмовилися. Мовляв, таємниця слідства. Натомість директорів, як розпорядників коштів, правоохоронці мають намір віддати під суд.
Неля Кіселик, колишня директорка Старокорецької початкової школи:
Ми є заручниками недолугого законодавства. Ніколи директор не розпоряджається ніякими коштами. Відділ освіти на списочок розписує, кому куди і які кошти.
Педагоги свою вину не визнають. Щоб захиститись, кажуть, готові дійти до президента, а якщо треба, то й до Європейського суду з прав людини.
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