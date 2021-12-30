У Румунії проводжають старий рік ведмежими танцями. Давня традиція, що символізує очищення року минулого - та закликання добробуту на рік прийдешній - походить із Середньовіччя. Вона збереглася в околицях міста Команешті. Ватаги людей - від малого до великого - з ніг до голови перевдягаються у ведмежі шкури. Під звуки барабанів гуртами йдуть від хати до хати, відлякують злих духів та зичать усіляких гараздів господарям. І хоча справа ця не з легких, усі учасники дійства щасливі й радісні. І сподіваються зберегти свій дивовижний звичай для майбутніх поколінь.

Марія, учасниця дійства:

Я беру в цьому участь змалечку. Це дуже давня традиція, ще від часів наших пращурів.

Костель Даскау, учасник дійства: