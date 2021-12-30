У Румунії проводжають старий рік ведмежими танцями [ Редактировать ]
У Румунії проводжають старий рік ведмежими танцями. Давня традиція, що символізує очищення року минулого - та закликання добробуту на рік прийдешній - походить із Середньовіччя. Вона збереглася в околицях міста Команешті. Ватаги людей - від малого до великого - з ніг до голови перевдягаються у ведмежі шкури. Під звуки барабанів гуртами йдуть від хати до хати, відлякують злих духів та зичать усіляких гараздів господарям. І хоча справа ця не з легких, усі учасники дійства щасливі й радісні. І сподіваються зберегти свій дивовижний звичай для майбутніх поколінь.
Марія, учасниця дійства:
Я беру в цьому участь змалечку. Це дуже давня традиція, ще від часів наших пращурів.
Костель Даскау, учасник дійства:
Колись давно вулицями сіл водили живих ведмедів на ланцюгу. Вважали, що коли звір наступає своїми лапами, то позбавляє болю в спині та м'язах. Тепер це радше - шоу. Справжніх ведмедів замінили костюмами. За переказами, ці ритуальні танці напередодні нового року виганяють злих духів з домівок і гарантують, що прийдешній рік буде кращим.
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