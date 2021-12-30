Листівка - офлайн. У часи електронних привітань через месенджери - дехто й досі віддає перевагу - традиційним - на папері. Листівки не лише колекціонують, а ще й роблять їх власноруч.

Як це відбувається і які вітання найпопулярніші? Тетяна Бобрик - розкаже.

З повним рюкзаком газет, листів та брошур листоноша Максим починає свій щоденний обхід. Каже, шкода, що напередодні новорічних свят серед усієї кореспонденції рідко трапляються новорічні листівки.

Максим Малигін, листоноша:

Листівки між людьми вже мало хто переводить. То вони більше між організаціями, які між собою спілкуються і поздоровляють друг друга. Може з-за кордону прийти листівочка. Ну це рідко дуже-дуже давно вже це бачив. Тому я думаю що люди спілкуються мобільним, інтернетом, по мобільному зв'язку. Тому отака послуга, як новорічні листівки, вже дуже рідко я бачив. Вже напевно років п'ять.

Та новорічні листівки досі "живі" - навіть у час цифрових технологій. Їх, хоч і не надсилають поштою, проте малюють, вишивають, вирізають, а головне - дарують.

Наталія Ключник, керівник гуртка "Світ вишивки" Київського палацу дітей та юнацтва:

Листівки живуть для того, щоб їх дарувати.

Отак стібок за стібком Наталя у своїй майстерні створює святкову красу ручної роботи, яка завжди знаходить свого адресата.

Наталія Ключник, керівник гуртка "Світ вишивки" Київського палацу дітей та юнацтва:

Ми відправляємо їх нашим воїнам в АТО. Ми дуже часто беремо участь в різних конкурсах, фестивалях. І ці листівки йдуть в дарунок нашим колегам, друзям.

Надія до своїх листівок підходить творчо і втілює в них справжні історії, які навіюють різдвяний настрій.

Надія Скалозуб, художниця:

Ось, наприклад ось таку, ось вона розкладається, тут наче розкривається театр і там у нас подарунок - дива на нього чекають.

Зазвичай символіка листівок новорічна - з ялинкою, прикрасами та головним героєм прийдешнього року. А от на Дніпропетровщині майстриня для святкових малюнків використовує петриківський розпис, що бере початок ще у 18 столітті.

Світлана Біленко, майстриня петриківського розпису:

Ці майстрині спочатку розмальовували ходили хати іншим людям, а пізніше ж було не можливо переходити швидко в інші села і пізніше ці розписи почали малювати на папері. Тут у нас буде такий сюжет, що ось пташечка прилетіла до віконця, щоб поздоровити усіх з новим роком. От ми зараз напишемо "З Новим роком".

Значно приємніше зберігати спогади в листівках та фото, а не в гаджетах, переконана і пані Галина. Вона збирає вітальні картки з кожної країни, де побувала, деякі - привозять друзі.

Галина Соловей, жителька Києва:

Ну багато країн люблю, в основному це Європа, тому більшість листівок з Європи. Є країни, в яких ще не була. Наприклад оця листівка з Бразилії, це мені приятель привіз.

Пані Галина впевнена: новорічна листівка завжди залишає приємні спогади, тому не варто замінювати її на привітання у вайбері.