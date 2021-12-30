Нападение на генконсульство России во Львове: новые детали [ Редактировать ]
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что мужчина, который бросил бутылку "коктейля Молотова" в ограждение генконсульства России во Львове, из оккупированной территории. Он не имеет отношения к каким-либо общественным движениям.
Об этом он сказал в ходе брифинга.
Во Львове произошло определенное событие, когда смесь бросали в сторону учреждения, которое имеет отношение к России. Наши все службы очень быстро отработали этот вопрос. Человек, который это делал, не имеет отношения к какому-либо движению, это человек с оккупированных территорий, непосредственно из города Горловки, он задержан, с ним отрабатывают.
При этом секретарь СНБО добавил, что мужчина руководствовался личными мотивами. Он подчеркнул, что все силовые службы Украины отрабатывают предотвращение дестабилизации ситуации в Украине.
Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".
В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.
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