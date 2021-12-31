Майстриня з Буковини виготовляє ексклюзивні новорічні прикраси [ Редактировать ]
В останні години перед Новим роком багато українців ще вбирають свої ялинки. Ексклюзивні хендмейд-прикраси завжди модні. Коштують вони дорого. Але їх можна зробити самостійно. Вишукану новорічну оздобу з підручних матеріалів виготовляє майстриня з Буковини. Прикраси бачив Іван Сірецький.
Старовинний годинник, ялинка з вогнями та незвичайні прикраси. У домівці майстрині хендмейду Олесі Шаргут панує новорічна атмосфера. Жінка починає приготування ще на початку грудня. Для виготовлення декору використовує переважно природні матеріали.
Олеся Шаргут, майстриня хендмейду:
Підсвічники - з шишок, ялинки - з сосни, хвої, ось вони, ялинки з туї, текстильні такі ялиночки. Віночки з гілля берези дуже люблю.
Жінка - чи не єдина в Україні створює картини з медичної вати. А до зимових свят із цього ж матеріалу виготовляє ось таких сніговиків. Окрім вати, використовує гіпсові бинти та клей ПВА. Основа сніговика - дві повітряні кульки.
Олеся Шаргут, майстриня хендмейду:
Перша - це тулуб, більша кулька. І менша - це голова. Надуваємо наші повітряні кулі, перша наша дія - намочуємо гіпсові бинти і приліплюємо їх на повітряну кулю. Чекаємо до повного вистигання. Промазуємо це клеєм ПВА і ватою. І так робимо декілька шарів, 3-4 рази.
Вимоченою у ПВА ватою викладає руки, ноги, шапку із шарфом та ніс-морквинку. Розфарбовує фігуру акриловими фарбами. І останній штрих - посипати сніговика штучним снігом. На все про все потрібно два тижні. Олеся навчає хендмейду школярів. Третьокласник Сашко свої вироби подарує батькам.
Олександр Сухар, вихованець майстрині хендмейду Олесі Шаргут:
Те, що я руками роблю. Можна ялиночку зробити й подарувати. Щось намалювати, наприклад.
Маленька Вероніка також чекає свят, щоб привітати близьких власноруч зробленими подарунками.
Вероніка Бевцик, вихованка майстрині хендмейду Олесі Шаргут:
Я люблю новий рік, бо там є подарки, Дід Мороз, ялинки, сніг. Можна зробити якусь іграшку своїми руками і подарити своїй подружці.
Знайти матеріали для новорічного декору та прикрас - не проблема, каже майстриня. Достатньо прогулятися парком чи лісом та пофантазувати. Адже все натуральне завжди в тренді. А ще нині особливо актуальна екотематика.
Олеся Шаргут, майстриня хендмейду Олесі Шаргут:
Я вважаю, що нерозумно на місяць часу нищити ялинки, спилювати ялинки й ставити просто, щоб потішитись. Вже краще посадити та наряджати, прикрашати ялиночку свою в саду.
Та головне все ж - не прикраси та декор, а люди, з якими поділяєш святкові миті.
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