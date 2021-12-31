В останні години перед Новим роком багато українців ще вбирають свої ялинки. Ексклюзивні хендмейд-прикраси завжди модні. Коштують вони дорого. Але їх можна зробити самостійно. Вишукану новорічну оздобу з підручних матеріалів виготовляє майстриня з Буковини. Прикраси бачив Іван Сірецький.

Старовинний годинник, ялинка з вогнями та незвичайні прикраси. У домівці майстрині хендмейду Олесі Шаргут панує новорічна атмосфера. Жінка починає приготування ще на початку грудня. Для виготовлення декору використовує переважно природні матеріали.

Олеся Шаргут, майстриня хендмейду:

Підсвічники - з шишок, ялинки - з сосни, хвої, ось вони, ялинки з туї, текстильні такі ялиночки. Віночки з гілля берези дуже люблю.

Жінка - чи не єдина в Україні створює картини з медичної вати. А до зимових свят із цього ж матеріалу виготовляє ось таких сніговиків. Окрім вати, використовує гіпсові бинти та клей ПВА. Основа сніговика - дві повітряні кульки.

Олеся Шаргут, майстриня хендмейду:

Перша - це тулуб, більша кулька. І менша - це голова. Надуваємо наші повітряні кулі, перша наша дія - намочуємо гіпсові бинти і приліплюємо їх на повітряну кулю. Чекаємо до повного вистигання. Промазуємо це клеєм ПВА і ватою. І так робимо декілька шарів, 3-4 рази.

Вимоченою у ПВА ватою викладає руки, ноги, шапку із шарфом та ніс-морквинку. Розфарбовує фігуру акриловими фарбами. І останній штрих - посипати сніговика штучним снігом. На все про все потрібно два тижні. Олеся навчає хендмейду школярів. Третьокласник Сашко свої вироби подарує батькам.

Олександр Сухар, вихованець майстрині хендмейду Олесі Шаргут:

Те, що я руками роблю. Можна ялиночку зробити й подарувати. Щось намалювати, наприклад.

Маленька Вероніка також чекає свят, щоб привітати близьких власноруч зробленими подарунками.

Вероніка Бевцик, вихованка майстрині хендмейду Олесі Шаргут:

Я люблю новий рік, бо там є подарки, Дід Мороз, ялинки, сніг. Можна зробити якусь іграшку своїми руками і подарити своїй подружці.

Знайти матеріали для новорічного декору та прикрас - не проблема, каже майстриня. Достатньо прогулятися парком чи лісом та пофантазувати. Адже все натуральне завжди в тренді. А ще нині особливо актуальна екотематика.

Олеся Шаргут, майстриня хендмейду Олесі Шаргут:

Я вважаю, що нерозумно на місяць часу нищити ялинки, спилювати ялинки й ставити просто, щоб потішитись. Вже краще посадити та наряджати, прикрашати ялиночку свою в саду.

Та головне все ж - не прикраси та декор, а люди, з якими поділяєш святкові миті.