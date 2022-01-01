Новорічна ніч на передовій: противник порушив режим тиші чотири рази [ Редактировать ]
І підвищення обороноздатності - не формальність для України. Щодня нашим військовим доводиться тримати оборону. І у будні, і у свята. І навіть ця новорічна доба на фронті пройшла неспокійно.
Противник порушив режим тиші чотири рази. Обстріли лунали поблизу Широкиного, Новолуганського, Зайцевого та Водяного. Ворог гатив із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Втрат серед наших бійців, на щастя, немає.
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Стабільно напружена ситуація й на передовій. Сьогодні знову поранили українського бійця. Де зараз на фронті найгарячіше?
В районі Золотого-4 та Травневого окупанти атакували з гранатометів, - біля Новолуганського і Павлополя - зі стрілецької зброї.
Сьогодні там поранили українського військового. Ворог обстрілював наші позиції на Донбасі із заборонених калібрів.
У напрямку Золотого-4 і Травневого противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Неподалік Новолуганського незаконні збройні формування вели вогонь зі стрілецької зброї.
Зупинити атаки вдалося лише вогнем у відповідь. Втрат серед наших бійців немає.