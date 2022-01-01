І підвищення обороноздатності - не формальність для України. Щодня нашим військовим доводиться тримати оборону. І у будні, і у свята. І навіть ця новорічна доба на фронті пройшла неспокійно.

Противник порушив режим тиші чотири рази. Обстріли лунали поблизу Широкиного, Новолуганського, Зайцевого та Водяного. Ворог гатив із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Втрат серед наших бійців, на щастя, немає.