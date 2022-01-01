Хулігани у Франції спалили в новорічну ніч понад 870 машин. І це, попри збільшену кількість правоохоронців. У перші години нового року вулиці французьких міст патрулювали 127 тисяч поліцейських та пожежників. Їхнім головним завданням було вберегти автівки людей від підпалів.

Адже щороку під час святкувань згоряють сотні машин по всій країні. Лише у Страсбурзі напередодні палали 87 легковиків. Та, за словами міністра внутрішніх справ країни, - це небагато. Бо 2019-го в новорічну ніч втратили понад тисячу триста автівок. Поменшало й затриманих. Цього разу під варту взяли 440 порушників.

Марієтт Муньє, жителька Страсбурга: