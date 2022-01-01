Зарплати, пенсії, комуналка та штрафи. А ще нові обов'язкові платежі, у вигляді податків. Усе це чекає на нас з вами у новому році, адже у стінах Верховної Ради у 2021-му нардепи ухвалили десятки законів, які вплинуть на гаманець кожного українця. Відтак, у нинішньому році влада обіцяє краще життя пенсіонерам та студентам.

А ось кому доведеться затягнути паски, кому платити більше і кого чекатимуть фінансові сюрпризи у вигляді стягнень? Анна Камєнєва усе проаналізувала.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Що цей рік нам готує? Змін доволі багато. Та спочатку поговоримо про гроші. Чи потовстішають гаманці українців? Спойлер - не у всіх, не набагато і не одразу.

6 із половиною тисяч. Такою мінімальна зарплата стала в грудні, такою самою залишиться і цього року. Трішки грошенят докинуть лише в жовтні - плюс 200 гривень. Схожа історія і з прожитковим мінімумом. Місяць тому він став 2 393 гривні. У липні - додадуть ще сотню (115), і в грудні - ще МАЙЖЕ сотню(81).

А от хто справді може розраховувати на більше грошей, так це медики. Від цього місяця лікарям обіцяють щонайменше 20 тисяч гривень. Медсестрам - понад 13. Учителям теж мають підвищити зарплату. На 10-30 відсотків. Найбільше - для педагогів спец-закладів освіти.

Протягом року - заплановано 12 підвищень пенсій. Для різних категорій. Із січня виплати перерахують ліквідаторам та постраждалим від Чорнобильської катастрофи. Суми різні - від 7-ми до майже 15ти тисяч гривень, залежно від групи інвалідності. У березні пенсії майже для 10 мільйонів українців індексують.

Про тих, кому до пенсії ще далеко, теж не забули. Цього місяця зростуть стипендії. Студент ВИШу матиме 2 тисячі; технікуму, ліцею та коледжу - півтори, а профтехучилища - 1250 гривень.

З підвищеннями більш-менш зрозуміло. А чи зростуть тарифи?

Ані газ, ані електроенергія для населення не подорожчають. Принаймні до кінця опалювального сезону. Це обіцянка уряду. Утім, вже цього місяця доведеться викласти більше за воду. Тарифи зросли по всій Україні. У деяких регіонах - на 2 відсотки, а в деяких - на 50. Найдорожчим куб холодної буде в Запоріжжі - майже 55 гривень.

Податки. Тут сюрпризів багато. І все через ресурсний закон, який нардепи ухвалили під ялинку.

Хочете продати третю квартиру за рік - платіть 18 відсотків податку. У вас є земельна ділянка за межами села чи міста? За кожен гектар треба буде викласти приблизно півтори тисячі на рік. Продаєте власноруч вирощену городину і отримуєте за рік понад 72 тисячі - платіть. 18% податку. Тобто треба буде віддати майже 13 тисяч.

Карати гривнею будуть і ФОПів. Якщо в них не буде касового апарату. Штраф за це для першого разу - 100 відсотків від суми чека. Щоправда, ця норма не діятиме в селах. Утім, якщо в магазині продають алкоголь та цигарки, касовий апарат все ж доведеться встановити.

Пильніше цьогоріч стежатимуть і за водіями. "Листів щастя" побільшає, бо дорожні камери фіксуватимуть і проїзд на червоний, і їзду зустрічкою. А ще із осені автовласників змусять знову проходити давно забутий техогляд.