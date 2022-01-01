Новий рік для європейців 20 років тому став початком нової фінансової реальності.

Ювілей євровалюти. Першого січня 2002 року жителі Євросоюзу попрощалися зі своїми національними грошима і наповнили гаманці новими євробанкнотами та монетами.

У яких країнах нині ходить лише євро? Як змінювались купюри, а разом з ними економіки країн Еврозони? І яке майбутнє чекає на паперові гроші в умовах криптовалюти - знають мої колеги.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Новий рік для європейців 20 років тому став початком нової фінансової реальності. 300 мільйонів людей з 12-ти країн Євросоюзу почали розраховуватися новою валютою - євро. Це була найбільша в історії монетарна заміна. Жителі ЄС тоді обміняли 9 мільярдів банкнот і 107 мільярдів монет - своїх національних валют.

У минуле пішли німецькі марки, французькі франки, італійські ліри, іспанські песо... Точніше - пішли вони на утилізацію. А залишки перекочували до колекціонерів та в музеї. Масштабний проєкт з єдиною валютою став успішним.

Ґіта Ґопінат, головний економіст Міжнародного валютного фонду:

За минулий рік у зоні євро зростання економіки становить 5 відсотків, з прогнозом до зростання і в наступному. Тому про жодну стагнацію не може бути мови!

Хоча не завжди було так безхмарно. 2010 року єврозона ледь не розвалилась. Але вистояла - і тепер євро гідний конкурент американському монополісту - долару. До єврозони входять 19 із 27-ми країн ЄС. Розраховуються в євро також жителі Республіки Косово, Чорногорії, Андорри, Ватикану, Монако, Сан-Марино...

Ірина Іванова, кореспондентка:

Самі купюри за 20 років зазнали суттєвих змін - і в кольорі, і в розмірі. А банкноту номіналом 500 євро - одну з найдорожчих у світі - взагалі припинили друкувати. Бо це був найпопулярніший вид розрахунку... у кримінальному світі.

Загалом добробут майже півмільярда людей залежить від стабільності євровалюти. За двадцять років у ЄС виросло ціле покоління, яке не пам'ятає - ІНШИХ грошей.

Барбара Хедтман, жителька Франкфурта:

Вчора прибирала на столі і випадково знайшла банкноту в 10 марок. Поставлю в рамочку.

Але на стабільність євро тепер кидає тінь... криптовалюта. З появою біткоїна Європейський центробанк почав розробляти свій цифровий євро. Та все ж банкіри певні - кінець готівки настане ще не скоро.

І навіть ковід не змусив європейців розлюбити кеш. І більш як половина жителів ЄС хочуть і надалі розраховуватися готівкою. Тому центробанк готує оновлення дизайну євро - в дусі часу.