У Запоріжжі активісти влаштували "тверезий забіг" [ Редактировать ]
Замість поїдання салатів перед телевізором - біг центральним проспектом міста. Так зустрічають перше січня у Запоріжжі. Учасники вже традиційної так званої "тверезої пробіжки" кажуть, своєю акцією агітують усіх за здоровий спосіб життя.
Більше про те, як почати Новий рік по-спортивному - у сюжеті Інни Гогой.
Сира та прохолодна погода не завадила запоріжцям зібратися на традиційну новорічну пробіжку. Так зустрічають перше січня вже одинадцять років поспіль. І своїм прикладом доводять: свята без алкоголю та кілограмів олів'є - можливі. І це теж весело.
В'ячеслав Новик, учасник акції:
Сьогодні ми прийшли показати місту, що можна зустрічати свята тверезо, можна зустрічати свята нормально і буде сила, буде нормальна витримка, щоб зробити маленьку пробіжку. Я хочу своїм прикладом показати людям, показати місту, що можна жити активно, можна жити нормально і це здорово.
Цьогоріч до акції долучилося кілька десятків жителів Запоріжжя. Дехто прийшов навіть усією родиною. Серед учасників, як початківці, так і ті, хто бігає постійно, і не лише першого січня.
Олена, учасниця акції:
Вранці у нас пробіжка і в звичайному житті. Потім в тебе є сили цілий день, в тебе є натхнення, в тебе кудись ідеш, так багато чогось робиш, кругом вспіваєш. Усе, що собі запланував, ти кругом успіваєш.
Перед забігом - невеличка розминка. Розім'явшись, учасники вишикувалися у колону і стартували.
Бігли тротуаром у середньому темпі. Маршрут завдовжки майже два кілометри подолали швидко. Після фінішу, на головній площі міста, біля ялинки, учасники присідали. Потім вже ділилися своїми враженнями від спортивного Нового року. І всі одностайні - позитивних емоцій вистачить не на один день.
Стелла Орел, учасниця акції:
Это чудесно, вот даже людей не знаешь, но при этом ты получаешь много хорошего настроения и позитива.
На згадку про цьогорічну тверезу пробіжку зробили спільне фото. Місцеві ентузіасти кажуть: щоб вести здоровий спосіб життя, слід мати лише бажання. А ще нагадують, займатися спортом потрібно не лише раз на рік.
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