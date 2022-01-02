На Черкащині прорвало греблю. У селі Маркізівка частково зруйнувався шлюз дамби на річці Золотоношка. Потік завширшки чотири метри та глибиною до 30 сантиметрів рятувальники вже зупинили. Вони укріпили насип бетонними плитами. Загрози підтоплення будинків та городів немає. Однак поліція сповістила місцевих жителів про аварію. У селах, що розташовані нижче за течією, виставили пости для контролю рівня води у річці.