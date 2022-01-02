Град зі снігом вкрили єгипетську Хургаду [ Редактировать ]
Некурортна погода. Град зі снігом вкрили єгипетську Хургаду. У соцмережах поширюють численні ролики, у них готелі та вулиці просто засипає крижинами, деякі завбільшки з голубине яйце. Загалом холодний фронт та зливи накоїли багато лиха в непристосованій до суворої зими тропічній країні. Жертвами негоди стали троє людей. Зокрема в Олександрії після дощу завалився будинок. У шести провінціях країни оголосили надзвичайну ситуацію та скасували заняття в школах.
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