Коли святкову атмосферу створюєш сам. У Миколаєві цими днями на вулицях міста можна побачити незвичне таксі. Автівка сяє ілюмінацією, в салоні грає різдвяна музика, а в багажнику - подарунки для малечі. І кермує всім - Снігуронька.

Чому цього року охочих проїхатися в такій машині - побільшало? І до кого новорічне таксі приїде обов'язково? Розкажуть мої колеги.

Смотрите, так выглядит багажник Снегурочки.

Наталя працює таксисткою. Щоб підготуватися до роботи у новорічні дні, досвідченій водійці потрібно більше часу, ніж зазвичай. Щоранку автівку прикрашає і всередині, й зовні.

Обов'язково й сама одягає новорічне вбрання. Торік власноруч зшила костюм подружки Санти. А нині обрала образ Снігурки. Зізнається: у рідному місті бракує святкової атмосфери. Тож доводиться створювати її самотужки:

Наталя Ожерельєва, водійка таксі:

Люди чекали, вони питали, в соцмережах писали, чи буде цього року щось подібне. Я вже думала нічого не робити. Але це очікування від людей, від діток, воно наштовхнуло, що потрібно людям ця гарна емоція.

Працює Наталя через одну з міських баз таксі, приїжджає завжди як на звичайний виклик, зі стандартними розцінками. Дівчина переконана, не всі родини можуть собі дозволити привітання від аніматорів, а поїздки на святковому таксі цілком доступні.

Надія, клієнтка святкового таксі:

Человек-праздник для нашего города. Каждый год что-то новенькое. В том году, когда она была подружка Санты, мы ездили на елку, прекрасно съездили. Хотя мой ребенок не ко всем идет, но к подружке Санты она пошла.

У салоні новорічного таксі великий мішок із цукерками та іграшками. Для найменших жителів Миколаєва.

Здравствуйте! Привет! Тебя как зовут?

Цього року Наталя вирішила привітати дітей із родин зі складними життєвими обставинами. Їхні адреси заздалегідь збирала за допомогою своїх підписників у соцмережах.

Тетяна Рашкова, жителька Миколаєва:

Мне вчера позвонила Снегурочка, говрит, хочу к вам приехать поздравить ребенка с Новым годом. Я видела ее по городу. Но я не ожидала, что она приедет к нам.

І так щодня - по 12 годин. Оскільки охочих замовити новорічне таксі багато, Наталя вирішила подовжити його роботу до другого січня. Хоча зізнається: дарувати людям свято нелегко.

Наталя Ожерельєва, водійка таксі: