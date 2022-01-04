На фронті сьогодні - спокійно. Противник не порушував режиму тиші, звітують у штабі ООС. Тож, поки відносне затишшя - військові допомагають місцевим відновлювати зруйновані будинки. І не тільки через ворожі обстріли - як от у прифронтовій Авдіївці. Там родина з немовлям залишилась без даху над головою після пожежі. Вогонь спалахнув через перепади напруги.

Чи допоможе держава постраждалим і де люди мешкають зараз? Ігор Левенок розкаже.

Я стояла в тонкой кофте, в которой я дома ходила, в тонких штанах и в обычных носках. И мои ноги просто прилипли к снегу. И меня не волновало, что я могу замерзнуть или заболеть.

Пані Влада каже - боронь Боже, пережити таке комусь. Жінка живе у прифронтовій Авдіївці. За роки війни в її оселю кілька разів влучали смертоносні снаряди. Від них убереглися, та інше лихо спіткало родину. За тиждень до нового року хата Владислави згоріла. Й жінка з чотиримісячним дитям опинилася на вулиці.

Влада Захарова, погорілець:

Вызвала МЧС, мне сказали - ждите, машина на Ласточкина и она скоро приедет. Машина приехала, ну минут двадцать, плюс-минус, сколько моя голова могла посчитать. Приехала, но недостаточно было воды. Они начали тушить. Оно погнало дальше по всей крыше. Уехали дозаправляться, и тоесть вот эти тридцать минут…

Пожежники встановили - будинок зайнявся внаслідок короткого замикання. Батько Влади, пан Олег, каже: перепади напруги в електромережі тут - звичайне явище.

Олег Пасечніков, погорілець:

Сто семнадцать и я замечал двести семьдесят и двести восемдесят вольт. Оно все схватилось и так быстро-быстро-быстро. Ну я уже забежал, у нас четырехмесячный внук, дочка и жена вот, мы все вместе живем.

Сусіди та небайдужі люди поділилися теплими речами. Друзі тимчасово пустили пожити родину з немовлям до себе. Військово-цивільна адміністрація виділила допомогу…

Влада Захарова, погорілець:

Администрация сказала, что в таких случаях выделяют около двух-трех тысяч гривень на решение данной проблемы. Мне выделили пять тисяч гривень, которые уже пришли. На этом дання помощь города окончена. Мне сказали, что это не тот масштаб трагедии, которую они решают. Вот если би это случилось в связи с конфликтом, война…

Карта ПриватБанк: 5168 7456 1007 9631 Захарова Влада Олегівна.

Звісно ж, цих коштів на відбудову житла не вистачить. Батьки Влади не мають роботи. Сама жінка в декреті, чоловік від неї пішов. Та Влада навіть у такій скруті не опускає руки. Вірить, цю біду здолає із допомогою небайдужих людей.