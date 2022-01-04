У багатоповерхівці в місті Дніпрорудне вибухнула граната [ Редактировать ]
Потужний вибух гранати у багатоповерхівці. Сталося це в місті Дніпрорудне, що на Запоріжжі. До реанімації доправили чоловіка з тяжкими травмами - йому відірвало кисть. Попередньо вибух стався, коли постраждалий розбирав удома запал гранати. В орендованій квартирі поліція знайшла понад півтори сотні набоїв різного калібру, дві гранати часів Другої світової та гвинтівку. Поліцейським власник арсеналу пояснив - збирав боєприпаси тривалий час. Відкопував їх у полі та зберігав удома. За цим фактом слідчі порушили справу за статтею "незаконне поводження зі зброєю". Чоловіку загрожує до семи років ув'язнення.
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