В Казахстані не вщухають протести через високу ціну на паливо [ Редактировать ]
Газові протести в Казахстані. Третій день в країні масштабні акції через високі ціни на паливо. Доходить до сутичок і навіть стрілянини. Наймасовіший мітинг на заході країни - в місті Актау. Там зібралися тисячі людей, у центрі розгорнули намети. Поліція намагається силоміць розігнати протест. Влада ж закликає утриматися від насильства. І вже, за інформацією місцевих ЗМІ, чиновники пообіцяли переглянути ціну на газ.
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