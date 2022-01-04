Газові протести в Казахстані. Третій день в країні масштабні акції через високі ціни на паливо. Доходить до сутичок і навіть стрілянини. Наймасовіший мітинг на заході країни - в місті Актау. Там зібралися тисячі людей, у центрі розгорнули намети. Поліція намагається силоміць розігнати протест. Влада ж закликає утриматися від насильства. І вже, за інформацією місцевих ЗМІ, чиновники пообіцяли переглянути ціну на газ.