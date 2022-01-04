Географічний конфуз: що таке Україна і де її місце на карті?

Авторитетне видання New York Times проводило щорічну вікторину серед своїх читачів. І хоча на шпальтах неодноразово писали й про Україну, і про російську техніку на кордоні - американці не змогли сказати де наша країна розташована.