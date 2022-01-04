В Україні стартує реєстрація на пробне ЗНО [ Редактировать ]
Усі на тести! Уже відзавтра в Україні стартує реєстрація на пробне ЗНО. Як пояснюють у Центрі оцінювання якості освіти, пробне тестування ознайомить охочих із самою процедурою та змістом завдань. Зареєструватися можна до 22 січня на сайті регіональних центрів оцінювання якості освіти. Але така послуга - не безплатна. Прайс за одне тестування - 300 грн. Старт пробних ЗНО 19 березня. Найперше перевірятимуть знання з української мови та літератури. А з 26 числа - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов.
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