Діти вивчають китайську безкоштовно у Чернівцях [ Редактировать ]
Китайська... безкоштовно. У Чернівцях уже кілька років поспіль працює незвичний гурток. Там діти можуть вивчати мову Піднебесної й не платити за це нічого.
Організував такі курси колишній військовий перекладач. І для багатьох дітей саме ці уроки стали поштовхом до вибору майбутньої професії. Іван Сірецький розкаже чому.
Це учні повторюють цифри китайською. У Чернівцях мову Піднебесної може вивчити будь-хто. Семикласниця Яна - вже шість років відвідує заняття.
Яна Сичова, вчить китайську мову:
Я дивилася багато передач по телевізору і мене зацікавила саме культура Китаю. В першу чергу я вивчаю для саморозвитку свого.
Опанувати надскладну мову дітям допомагає - Андріан Гапей. Раніше він був військовим перекладачем, а десять років тому пішов на пенсію. І аби не сидіти без діла, вирішив безплатно навчати дітей.
Андріан Гапей, керівник гуртка "Китайська мова":
Спочатку дитині подобається, іде в неї азарт вчитися. Потім з кожним роком все складніше і складніше. Перестають ходити, а хто ці трудності проходить - дальше вивчають.
Найвитриваліші - потім і у вишах продовжують вивчати китайську, і в самій Піднебесній працевлаштовуються. Побудувати кар'єру в Китаї мріє і Яна Сичова.
Яна Сичова, вчить китайську мову:
Тому що, по-перше, це одна з найрозвиненіших країн світу і я бачу там багато перспектив для себе і, можливо, навіть я буду там проживати.
У третьокласниці Насті - інша причина відвідувати гурток. Якщо дівчинка вивчатиме мову, тато пообіцяв повезти її до Китаю.
Анастасія Русу, вчить китайську мову:
Він іноді їде в Китай по своїм справам. І того він може один раз мене взяти.
За десяток років - гурток відвідувало майже півтисячі дітей. Андріан Гапей і нам пояснює, як вивчити китайську. Треба терпіння і систематичність. Щоб запам'ятати той чи інший ієрогліф, його написати доведеться десятки разів.
Андріан Гапей, керівник гуртка "Китайська мова":
Я б не сказав, що важча. Треба просто займатися. Якщо не відкрив, не повторив, то… воно бистро запам'ятовується і дуже бистро забувається.
Анастасія Русу, вчить китайську мову:
Якщо ти чьорточку неправильно написав, то це вже інший ієрогліф. І в цьому проявляється важкість.
Бо у китайській мові використовують близько ста тисяч ієрогліфів. Для базового рівня достатньо вивчити лише... декілька тисяч.
Андріан Гапей, керівник гуртка "Китайська мова":
Є таблиця ключів, за допомогою яких можна побудувати будь-який ієрогліф і його зрозуміти. Дітям я розказую, що ця таблиця ключів - як конструктор Lego - з кусочків ми можемо зібрати будь-який ієрогліф.
І так - зі шматочків збирати ієрогліфи - вчаться нині тридцять дітей. А ще китайську можна вивчити онлайн, дистанційно - всі уроки розміщені на окремому інтернет-порталі.
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