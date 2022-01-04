Коли вік - не перешкода. А навпаки - здобуток. І це чудово доводять жінки з Дніпра. Бо вони, у доволі поважному віці, створили танцювальний колектив і тепер запалюють сцену. Єдина біда - для парних танців не вистачає чоловіків.

Про внутрішню мотивацію розкажуть мої колеги. Вони поспілкувались із жінками, які кожен свій день наповнюють рухами та музикою.

Нинче бабушки на джипах, в сумочках айпады, зажигают на тусовках бабушки как надо.

З посмішкою на вустах вони запалюють танцпол. Їхня родзинка - вік. Наймолодшій учасниці колективу "Веселка" - 65, найстаршій - 84. Це пані Галина. І танці - для неї все! Уміє - і сучасний танок, і танго, і вальс.

Галина Ключикова, учасниця танцювально-хореографічного колективу "Веселка":

В таком возрасте, если бы я еще ничем не занималась, я б уже поникла. Была бы в какой-то депрессии. Возраст то какой. Очень много дают танцы и всем рекомендую танцевать.

Жити й радіти танок допомагає й іншим учасницям колективу. Нині в ньому - 17 танцівниць. Саме в колективі Марія отримала шанс на друге життя. Жінка каже - після перенесеного інсульту лікарі їй навіть шансів ходити не давали.

Марія Суховій, учасниця танцювально-хореографічного колективу "Веселка":

Кто бы поверил, что я могу что-то. Никто не поверил бы. Внук ходил на массажи, в поликлинику водил, мы вместе начинали делать зарядку, мы по пять раз отжимались. А сейчас я, извините, руки к тазу заворачиваю. Это все благодаря, что здесь нами занимаются, девчонки меня приняли.

А об'єднала всіх - Льоля. Так лагідно дівчата називають свою керівницю Олену Фоменко. Вона ж і хореограф. Кожен виступ дівчат - це її заслуга.

Олена Фоменко, керівниця танцювально-хореографічного колективу "Веселка":

Сложные комбинации я стараюсь не делать, учитывая возможности наших девочек. Я долго думают над движениями, чтобы они могли сделать. Вот таким образом.

У своєму доробку колектив має 14 виступів. Утім, жінки зізнаються - для повної гармонії в колективі їм не вистачає чоловіків.

Марія Суховій, учасниця танцювально-хореографічного колективу "Веселка":

Дорогие мужчины, мы Вас очень любим, нам Вас так не хватает. Приходите. Мы будем танцевать в паре, тнацевать парные танцы. А нам бы вальс красиво станцевать.

А ще мрія танцівниць - хореографічна зала. Коли дозволяла погода - репетирували на вулиці. А з холодами - їх погодилися пустити лише до будинку мистецтв.

Людмила Діннік, директорка Дніпровського будинку мистецтв:

У будинку мистецтв мають проявити свої здібності усі люди, які хочуть щось зробити. Коли ми запрошуємо їх на наші свята і коли вони танцюють. Йде молодь, звичайно, можливо це не як у професіоналів, але це настільки класно від душі, драйвово. Ці костюми, ці посмішки, вони дуже надихають.

Та мрії в танцівниць поважного віку набагато амбітніші. Вони хочуть гастролювати по області та всій країні. І надихати своїм прикладом усіх навколо.