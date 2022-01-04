Дніпровські танці: "Веселка" знає як не старіти душею [ Редактировать ]
Коли вік - не перешкода. А навпаки - здобуток. І це чудово доводять жінки з Дніпра. Бо вони, у доволі поважному віці, створили танцювальний колектив і тепер запалюють сцену. Єдина біда - для парних танців не вистачає чоловіків.
Про внутрішню мотивацію розкажуть мої колеги. Вони поспілкувались із жінками, які кожен свій день наповнюють рухами та музикою.
Нинче бабушки на джипах, в сумочках айпады, зажигают на тусовках бабушки как надо.
З посмішкою на вустах вони запалюють танцпол. Їхня родзинка - вік. Наймолодшій учасниці колективу "Веселка" - 65, найстаршій - 84. Це пані Галина. І танці - для неї все! Уміє - і сучасний танок, і танго, і вальс.
Галина Ключикова, учасниця танцювально-хореографічного колективу "Веселка":
В таком возрасте, если бы я еще ничем не занималась, я б уже поникла. Была бы в какой-то депрессии. Возраст то какой. Очень много дают танцы и всем рекомендую танцевать.
Жити й радіти танок допомагає й іншим учасницям колективу. Нині в ньому - 17 танцівниць. Саме в колективі Марія отримала шанс на друге життя. Жінка каже - після перенесеного інсульту лікарі їй навіть шансів ходити не давали.
Марія Суховій, учасниця танцювально-хореографічного колективу "Веселка":
Кто бы поверил, что я могу что-то. Никто не поверил бы. Внук ходил на массажи, в поликлинику водил, мы вместе начинали делать зарядку, мы по пять раз отжимались. А сейчас я, извините, руки к тазу заворачиваю. Это все благодаря, что здесь нами занимаются, девчонки меня приняли.
А об'єднала всіх - Льоля. Так лагідно дівчата називають свою керівницю Олену Фоменко. Вона ж і хореограф. Кожен виступ дівчат - це її заслуга.
Олена Фоменко, керівниця танцювально-хореографічного колективу "Веселка":
Сложные комбинации я стараюсь не делать, учитывая возможности наших девочек. Я долго думают над движениями, чтобы они могли сделать. Вот таким образом.
У своєму доробку колектив має 14 виступів. Утім, жінки зізнаються - для повної гармонії в колективі їм не вистачає чоловіків.
Марія Суховій, учасниця танцювально-хореографічного колективу "Веселка":
Дорогие мужчины, мы Вас очень любим, нам Вас так не хватает. Приходите. Мы будем танцевать в паре, тнацевать парные танцы. А нам бы вальс красиво станцевать.
А ще мрія танцівниць - хореографічна зала. Коли дозволяла погода - репетирували на вулиці. А з холодами - їх погодилися пустити лише до будинку мистецтв.
Людмила Діннік, директорка Дніпровського будинку мистецтв:
У будинку мистецтв мають проявити свої здібності усі люди, які хочуть щось зробити. Коли ми запрошуємо їх на наші свята і коли вони танцюють. Йде молодь, звичайно, можливо це не як у професіоналів, але це настільки класно від душі, драйвово. Ці костюми, ці посмішки, вони дуже надихають.
Та мрії в танцівниць поважного віку набагато амбітніші. Вони хочуть гастролювати по області та всій країні. І надихати своїм прикладом усіх навколо.
по теме
Вони зареєстрували два нові законопроєкти, де вказали, що обов'язковим облік в армії буде лише для медиків. Для решти жінок - за власним бажанням.
Правоохранители начали уголовное производство
Такому мистецтву ніде не вчився. Ще 5 років тому працював будівельником, згодом веб-дизайнером.
Удар був такої сили, що одна з машин перекинулася на капот.
Министерство обороны Украины предлагает изменить правила воинского учета для женщин, в частности отменить штрафы
"Мадам каморра", как называли Ассунту Мареску журналисты, была дочерью бандита и вышла за муж за одного из боссов каморры Паскуале Симонетти. Когда мужа убили, она, будучи беременной, расстреляла предполагаемого киллера средь бела дня